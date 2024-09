El podcast ‘Enfocados’, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, volvió a estar en boca de todos este último domingo tras traer a un invitado internacional: Marcio Rafael Ferreira de Souza Cunha, más conocido como Rafinha, actual defensa del São Paulo. Con la ‘Foquita’ fueron compañeros en el en el Schalke 04 y también lo llegó a enfrentar cuando el lateral pasó al Bayern Múnich. Durante la charla, que fue más que amena, el brasileño compartió diversas anécdotas, refiriéndose a Paolo Guerrero y también a Carlos Zambrano. Con el ‘Depredador’, reveló que recibió insultos por parte de él, y sobre el ‘León’ mencionó su vehemencia al momento de defender, a pesar de su juventud.

’JF’, el ‘León’ y ‘Rafa’ coincidieron en las filas del Schalke 04 durante las temporadas 2008-09 y 2009-10. En el club alemán, vivieron momentos gloriosos con los ‘Reyes Azules’, pero también pasaron momentos divertidos. Durante la charla, el lateral recordó sus vivencias con el actual defensor de Alianza Lima. “(Carlos) Zambrano era loco, fue el jugador más loco, es un león. Zambrano jugó con nosotros en Schalke 04, en un mes ya tenía tres rojas. Ese chico no está normal. Una vez chocamos en los entrenamientos, y me dijeron que ese chico no era normal”, dijo en un inició.

Asimismo, destacó que durante las prácticas, ver al ‘Kaizer’ defender lo motivó a superarse y demostrar que él era mejor, aunque indicó que la vehemencia del peruano era destacable. “En los entrenamientos me dijeron que está loco, que no era normal. Yo sabía que era fuerte, pero yo decía que era más nuevo que yo y tenía que respetar, pero nada. En Alemania le tenían miedo, era loco”, agregó.

En busca de nuevas oportunidades, el zaguero nacional tuvo que buscar un nuevo camino en las ‘Águilas’, donde mostró un mejor rendimiento, algo que fue reconocido por el destacado futbolista brasileño. “Cuando empezó a jugar y fue un poco más despierto, con ritmo, le fue muy bien. Nunca perdió su manera de jugar”, acotó. De igual manera, en 2011, el brasileño pasó a otro grande de Alemania, el Bayern Múnich, donde compartió equipo con Arjen Robben, Philipp Lahm, Franck Ribéry, entre otros.

Ya como rival, cuando tenía que jugar contra Zambrano, el brasileño le advirtió al extremo francés que tuviera cuidado al momento de chocar con él. “Cuando empezó a jugar más, lo hizo muy bien. Nunca perdió su manera de jugar. Lo ponía frente en un Bayern Múnich frente a Frankfurt, yo le hablaba a Ribery que salga de ahí. Él me dijo que no tenía miedo, pero yo le decía que ese no reza para dormir, está loco. Riberý también es de la calle, pero le mencionaba que ese pata en algún momento iba a matar a alguien”, añadió.

El nacido en São Paulo destacó que el zaguero peruano era un defensa difícil de superar en Alemania, no solo por su precisión al momento de cortar los ataques, sino también por la agresividad con la que iba en cada pelota. A su vez, Rafinha indicó que su juego, a pesar del tiempo que ha pasado, sigue siendo el mismo, lo que lo resalta entre los demás. También enfatizó la buena relación que tiene con el peruano, con quien solía entrenar junto a Farfán.





El enfrentamiento con Paolo Guerrero

Pero no fue lo único que reveló. Con otro que se encontró en el ‘Viejo’ continente fue con Paolo Guerrero, con quien mencionó que tuvo algunos cruces en los partidos en los que se enfrentaron. “Me gustaba Paolo (Guerrero) porque tiene mucha técnica, es bravo. Yo lo conozco porque lo enfrenté en Alemania muchas veces, yo sabía como era. Paolo es bueno, que voy a hacer. En Alemania me hablaba cuando jugaba contra Hamburgo y me decía ‘hey concha..’ y cuando lo chocaba le decía que era la pelota, él me decía la pelota un cara..”, contó.

Sin embargo, se volvieron a ver las caras en la Sudamericana cuando ambos llegaron al Brasileirão y cuando el ‘9′ de Alianza Lima tuvo su paso por Ecuador. El brasileño destacó un cruce que tuvieron en 2023. “De ahí jugué en Flamengo vs Inter en 2019 y después en 2021 Gremio vs Inter. Cuando estaba en LDU también lo enfrenté, yo estaba en Sao Paulo y nos mató acá en penales. Ese día le di una patada y Paolo se colocó. Yo le di y me dijo ‘rafa estas loco’, yo le respondí ‘no hermano’, me respondió ‘qué hermano, qué me mataste’, indicó en el podcast de ‘Enfocados’.

Pese a esos momentos, donde lo toma con naturalidad del fútbol, precisó que el nombre de Paolo Guerrero en Brasil es muy respetado, a pesar de que ya no está jugando ahí. “En Brasil lo quieren mucho por marcar goles, por ser goleador y porque sabe jugar, a los brasileños le encantaban eso, en Corinthians era un Dios, en Flamengo igual, entonces la gente le tenía respeto por ser sudamericano. Él llegaba a un equipo y se incorporaba, sentía la camiseta. Es difícil que un sudamericano venga a Brasil y la rompa. Guerrero tenía esas cualidades, de jugar bien, y ganar títulos con Flamengo y Corinthians”, sentenció.





Un invitado fue del satélite: el CV de Rafinha

Rafinha, tuvo una destacada carrera en el fútbol, defendiendo varios clubes importantes a nivel internacional. Comenzó su trayectoria en el Coritiba, un club brasileño donde se formó y debutó en 2003. Durante su tiempo en el ‘Coxa’, el lateral que destaca por su pierna derecha, mostró su talento y potencial, lo que le permitió atraer la atención de equipos más grandes en Brasil y Europa.

En 2005, el brasileño se unió al Schalke 04 de la Bundesliga. Durante su tiempo en el club, que se extendió hasta 2011, se destacó como un lateral derecho sólido y versátil. Con el ‘Azul Real’, ganó la Copa de Alemania en 2011 y la Supercopa de Alemania en 2005. Además, fue parte del equipo que alcanzó las semifinales de la UEFA Champions League en 2011, consolidando su estatus en el fútbol europeo.

Después de su exitosa etapa en Alemania, Rafinha se trasladó al Bayern Múnich en 2011, donde tuvo un impacto significativo en uno de los clubes más exitosos del mundo. En los ‘Bávaros’, el brasileño ganó numerosos títulos, incluyendo ocho Ensaladeras, cinco Copas de Alemania y la UEFA Champions League en 2013. Su tiempo en el Bayern lo estableció como uno de los laterales más consistentes y respetados de su generación.

Finalmente, en 2019, luego de una carrera destacable en Europa, el lateral se unió al São Paulo (hasta la fecha), regresando a su país natal para seguir derrochando calidad en el césped. A lo largo de su carrera, evidenció ser un jugador clave en cada uno de los equipos que defendió, acumulando un impresionante palmarés de títulos y dejando una huella importante en el fútbol brasileño y del Viejo continente. Su trayectoria refleja no solo su habilidad en el campo, sino también su capacidad para adaptarse y contribuir al éxito de cada equipo.

Jefferson Farfán y Rafinha fueron compañeros en el Schalke 04 de la Bundesliga. (Foto: Difusión).





