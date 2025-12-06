El llanto de Jordi Alba tras el 3-1 del Inter Miami vs Vancouver | VIDEO: MLS
Inter Miami venció por 3-1 a Vancouver Whitecaps y con este resultado se coronó campeón de la MLS 2025. Este momento significó el primer título de los ‘rosados’, pero también el último de Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes se despiden del fútbol profesional.

El llanto de Sergio Busquets tras el 3-1 del Inter Miami vs Vancouver | VIDEO: X
Nota en desarrollo

