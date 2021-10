El futbolista profesional australiano Josh Cavallo ha asegurado que le “duelen mucho las mejillas de tanto sonreír” tras la numerosas muestras de apoyo recibidas después de anunciar públicamente su homosexualidad y que ha pasado “la mejor noche de sueño” de su vida tras dejar atrás “una vida de mentiras”.

“Hoy me desperté, cerré ese viejo libro y abrí el libro real sobre Josh Cavallo. Nunca sonreí tanto en mi vida y anoche tuve la mejor noche de sueño sabiendo que finalmente podría ser yo mismo y no llevar una vida de mentiras. Me duelen mucho las mejillas de tanto sonreír”, reconoció en declaraciones a la BBC.

Este miércoles el jugador, que recibió el apoyo público tanto de su club, el Adelaide United, como de la Federación Australiana y numerosas personalidades del fútbol mundial, reconoció que hasta ahora estaba obligado a “enmascarar los sentimientos para encajar en el molde del futbolista profesional”.

“Me enorgullece anunciar públicamente que soy gay. Ha recorrido un viaje hasta llegar a este punto de mi vida, pero no puedo estar más feliz con mi decisión de salir del armario”, anunció en sus redes sociales Cavallo, de 21 años e internacional con las categorías inferiores de la selección australiana.

Piqué y Griezmann mostraron su apoyo en redes

“Oye, @JoshuaCavallo, no tengo el placer de conocerte personalmente, pero quiero darte las gracias por el paso que das. El mundo del fútbol está muy atrás y tú nos estás ayudando a seguir adelante”, escribió el defensor central del Barcelona Piqué al citar el tuit con las imágenes de Cavallo.

El delantero Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, fue otro jugador que emitió su voz de apoyo. “Orgulloso de ti”, escribió el francés junto a una imagen con parte del mensaje que dio a conocer el lateral izquierdo de 21 años.

“Felicitaciones por tu valentía y orgulloso de ti”, publicó el defensor español Javi López, compañero de equipo de Cavallo, con pasado en el Espanyol de Barcelona y que llegó al Adelaide en noviembre del 2020.

