Desde el Lincoln Financial Field Stadium (Filadelfia, Estados Unidos), Juventus vs. Wydad AC se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por el Mundial de Clubes 2025, en el compromiso correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos. Según la programación, el partido está pactado para las 11:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora menos en México) del martes 17 de junio del 2025. La transmisión estará a cargo de DIRECTV, DSports, DGO, Disney Plus, ESPN y DANZ. Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto, alineaciones, goles, estadísticas y todas las incidencias.

Previa Juventus vs. Wydad AC | VIDEO: DAZN