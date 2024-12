El Inter Miami, equipo que cuenta con figuras como Lionel Messi, Luis Suárez y con David Beckham como copropietario, estaría interesado en fichar al mediocampista belga Kevin de Bruyne. El jugador de 33 años, que actualmente milita en el Manchester City de Inglaterra, dirigido por el español Pep Guardiola, finalizará su contrato al final de la temporada. Este fichaje parece ser una de las principales prioridades para el club de Florida, según reveló el periodista Scott Trotter en el periódico británico The Mirror.

Trotter indicó que De Bruyne se encuentra en la lista de “principal objetivo de transferencia” del Inter Miami, que recientemente fue eliminado en la primera ronda de los Playoffs de la MLS. Además, tras la renuncia de Gerardo Martino como director técnico, el club contará con Javier Mascherano como nuevo entrenador. El belga también estuvo en la órbita de San Diego FC, un equipo debutante en la próxima edición de la MLS, lo que demuestra el interés por parte de varios clubes en la figura del mediocampista.

En cuanto al rendimiento de De Bruyne en la presente temporada, el jugador ha enfrentado problemas físicos en la ingle desde el inicio de la campaña. Ha jugado solo ocho de los 14 partidos disputados por el Manchester City en la Premier League, donde actualmente ocupan el cuarto lugar con 26 puntos. Además, el equipo de Guardiola atravesó una racha negativa de siete partidos sin ganar, de los cuales seis fueron derrotas, hasta su reciente victoria 3-0 ante Nottingham Forest en la fecha 14 del torneo.

Uno de los mayores desafíos que enfrentará Inter Miami si se concreta el fichaje de De Bruyne será el alto salario del jugador. El belga, que previamente jugó en el Chelsea, tiene uno de los salarios más altos de Inglaterra, percibiendo más de 400 mil libras semanales, lo que equivale a aproximadamente 20 millones de dólares al año, según información de Capology. Este monto representa un importante desafío económico para el club estadounidense.

Kevin De Bruyne tiene un valor de 45 millones de euros, según el portal Transfermarkt. (Foto: Getty Images)

Por otro lado, el técnico Pep Guardiola ha descartado cualquier conflicto personal con De Bruyne, aunque reconoció la difícil situación del jugador. Al ser consultado por el poco tiempo de juego del belga, Guardiola comentó: “¿Crees que me gusta no jugar con Kevin? No quiero que Kevin juegue. El tipo que tiene más talento en el último tercio. ¿No lo quiero? ¿Tengo un problema personal con él después de nueve años juntos? Me ha dado el mayor éxito a este club. Estoy desesperado por tener lo mejor de él. Pero lleva cinco meses lesionado. Tiene 33 años. Necesita tiempo para encontrar su mejor nivel”. Por su parte, De Bruyne, al ser preguntado sobre su futuro, respondió de manera ambigua: “No lo sé”.

Desde 2015, el belga ha liderado a un equipo repleto de estrellas en el Manchester City, logrando conquistar todos los títulos posibles. Con 393 partidos jugados, 103 goles, 169 asistencias y un total de 19 trofeos, tanto a nivel nacional como internacional, los números reflejan el legado que Kevin De Bruyne ha dejado en el conjunto inglés.

Recordemos que Inter Miami quiere mejorar su plantilla para disputar el Mundial de Clubes 2025. El cuadro de Lionel Messi quedó en el Grupo A del torneo, donde se enfrentará a Palmeiras de Brasil, FC Porto de Portugal y Al-Ahly de Egipto, por lo que, para avanzar a la siguiente fase del torneo, deberán sumar nuevos futbolistas de jerarquía.

El torneo se realizará desde el 15 de junio y hasta el 13 de julio en doce estadios de once ciudades de Estados Unidos con 32 equipos, entre ellos Real Madrid, Manchester City, PSG, Bayern Múnich, Chelsea, Boca Juniors, River Plate y el Inter de Milán. La gran final se disputará en East Rutherford, donde se jugará también la final de la Copa del Mundo de 2026.





