El partido contra España será una nueva oportunidad para Kylian Mbappé para reivindicarse ante los bajos números que presentó hasta la fecha con Francia, donde solo lleva un gol (de penal contra Polonia). El atacante del Real Madrid no logró mostrar su gran nivel al que nos tiene acostumbrados, después de sufrir una fractura en la nariz que puso en riesgo su continuidad en la Eurocopa 2024. A pesar de tener una máscara como recurso de protección, el galo no encontró comodidad, pues sufre dificultades en la visibilidad y al respirar, lo que le obligó a cambiar su antifaz por quinta vez. Este martes jugará con uno nuevo, que promete ser mejor después de que se le realizaran escaneos tanto de su cara como de su cráneo.

El jugador de 26 años tuvo que ajustarse al uso de una protección para jugar sin riesgos significativos, un accesorio que le resultó extremadamente incómodo durante todo el torneo. En el último partido de la fase de grupos contra Portugal, Mbappé tampoco pudo mostrar su máximo potencial en el campo, y su desempeño se vio notablemente afectado. Didier Deschamps, entrenador de Francia, optó por sustituirlo por Barcola, consciente de las limitaciones físicas de su capitán.

Una de las principales dificultades que experimenta en el campo son problemas respiratorios y sensaciones que afectan el juego de Mbappé. Las diversas máscaras probadas estaban hechas de compuestos plásticos muy duros, diseñadas con la finalidad de protegerlo ante cualquier golpe. Sin embargo, ninguna proporcionó el nivel de comodidad y eficacia que ‘Kiki’ buscaba.

Desde el impacto del 17 de junio en una colisión con el hombro del austriaco Kevin Danso, Mbappé se vio obligado a jugar usando una máscara protectora para proteger su fractura. Sin embargo, esta no resultó ser adecuada para su rostro durante el segundo tiempo contra Portugal, cuando recibió un cabezazo de Bernardo Silva en la cara. Mbappé permaneció tendido en el campo durante dos minutos y, aunque pudo recuperarse y continuar jugando, el golpe lo dejó visiblemente desorientado.

Kylian Mbappé sufrió fractura del tabique en el partido de Austria vs Francia por la Eurocopa 2024. (Foto: AFP)





La nueva ‘cara’ de Mbappé en la semifinal

La única solución que tiene el jugador hasta que se opere la nariz será el uso de una máscara, que lo acompañará hasta su último partido en la Eurocopa. A pesar de contar con el diseño del fabricante de gafas Oakley (patrocinador de Mbappé), basado en escáneres detallados de su cara y cráneo realizados el año pasado, no fueron las más útiles y todas las pruebas anteriores resultaron insatisfactorias para el jugador francés.

Sin embargo, bajo la marca Le Normand, el delantero parece haber encontrado la máscara adecuada. El nuevo antifaz de Mbappé estará hecho de fibra de carbono, un material conocido por su resistencia y capacidad para soportar impactos, utilizado en deportes como la Fórmula 1. Después de varios intentos fallidos, el capitán de los Bleus finalmente encontró la mejor protección gracias a escáneres realizados. Además, en la imagen se pueden observar espacios más amplios diseñados para mejorar la visibilidad y adaptados específicamente a la forma de su nariz.

Los cuatro modelos probados durante la fase de grupos y los octavos de final fueron fabricados con compuestos plásticos muy duros. “Me cambié la mascarilla, porque cada vez algo salía mal”, dijo Mbappé en conferencia de prensa. Asimismo, indicó. “Limita la visión, el sudor queda impregnado, hay que retirarlo para que fluya. Tuve la impresión de estar en 3D y de que me invitaran a la Eurocopa como VIP. Sentí que no era yo quien jugaba”, comentó.

Nueva máscara de Kylian Mbappé. (Foto: @brfootball).





¿A qué hora inicia España vs Francia?

España y Francia por la Eurocopa 2024 está programado para este martes 9 de julio. El partido duelo a las 2:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia; a las 4:00 p.m. en Argentina, Uruguay y Brasil; a las 3:00 p.m. en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia; en cambio a la 1:00 p.m. en México. Finalmente, a las 9:00 p.m. en España.





¿En qué canal ver España vs Francia?

Este choque será transmitido en exclusiva para Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de operador de DIRECTV, Claro TV y Movistar. Además, también estará disponible en su versión de streaming en la plataforma Disney Plus. En el caso del territorio español, se podrá visualizar por La1 y RTVE Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro en la web de Depor.





¿Dónde jugarán España vs Francia?

El partido se llevará a cabo en el Allianz Arena, un estadio de fútbol ubicado en el barrio de Fröttmaning, al norte de Múnich, en el estado de Baviera, Alemania. El recinto alberga los partidos locales del F.C. Bayern de Múnich de la Bundesliga, equipo que previamente disputaba sus encuentros en el Olímpico de Múnich. Inaugurado en 2005, tiene una capacidad para 75,024 espectadores.

El Allianz Arena es un estadio de fútbol ubicado en el barrio de Fröttmaning, al norte de Múnich, en el estado federado de Baviera, Alemania. Alberga los partidos como local del F. C. Bayern de Múnich de la Bundesliga de Alemania. Cuenta con una capacidad de 75.024 espectadores en la Bundesliga y 70.000 en partidos internacionales. (Foto: Shutterstock)





