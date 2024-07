La Eurocopa 2024 se acerca a su fin y ya tenemos a los primeros semifinalistas del torneo: España y Portugal. Estos equipos se enfrentarán en un partido intenso este martes 9 de julio, donde solo uno podrá avanzar a la gran final europea. Los españoles llegaron a esta instancia después de eliminar en prórroga a los anfitriones, Alemania. Por su parte, en un emocionante encuentro que se extendió hasta el tiempo extra y finalmente se decidió en la tanda de penales, los Galos eliminaron a Portugal y avanzan a la siguiente ronda. Revisa en Depor los horarios, los canales para ver el partido y más detalles de este importante encuentro.





¿A qué hora inicia España vs Francia?

El encuentro entre España y Francia por la Eurocopa 2024 está programado para este martes 9 de julio. El partido comenzará a las 2:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia; a las 4:00 p.m. en Argentina, Uruguay y Brasil; a las 3:00 p.m. en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia; en cambio a la 1:00 p.m. en México. Finalmente, a las 9:00 p.m. en España. ¡No te lo puedes perder!





¿En qué canal ver Portugal vs Francia?

El partido entre España y Francia, correspondiente a los cuartos de final, promete ser un duelo intenso. Este emocionante encuentro será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Movistar. Además, también estará disponible en su versión de streaming en la plataforma Disney Plus. En el caso del territorio español, se podrá visualizar por La1 y RTVE Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro en la web de Depor.





¿Dónde jugarán España vs Francia?

El partido por la semifinal de la Eurocopa 2024, entre España y Francia, se llevará a cabo en el Allianz Arena, un estadio de fútbol ubicado en el barrio de Fröttmaning, al norte de Múnich, en el estado de Baviera, Alemania. Este estadio alberga los partidos locales del F.C. Bayern de Múnich de la Bundesliga alemana, equipo que previamente disputaba sus encuentros en el Estadio Olímpico de Múnich. Inaugurado en 2005, este moderno recinto deportivo tiene una capacidad para 75,024 espectadores.

El estadio Allianz Arena de Múnich. Foto: FC Bayern Munich





