Luego de coronarse campeón de la Champions League, Real Madrid solo esperó dos días para anunciar el fichaje de Kylian Mbappé. El delantero francés terminó su ciclo en PSG y jugará la temporada 2024/2025 en el cuadro ‘merengue’. Sin embargo, en medio de este proceso de incorporación, ‘Kiki’ se encuentra participando de la Eurocopa 2024 con la Selección de Francia y, para malas noticias en España, sufrió un duro golpe en la nariz que lo obligará a ser operado para evitar futuros problemas.

Desde la interna de Francia, Didier Deschamps compartió la noticia que Mbappé será operado, pero no de manera inmediata. Por lo pronto, usará una máscara para los próximos partidos de la Eurocopa que jugará la escuadra ‘gala’ que es líder del grupo A, junto a Países Bajos.

“Este miércoles habrá más exámenes para ver su evolución. Fue un choque importante. El personal médico hizo todo lo necesario para reducirlo lo más posible, después de los exámenes. Aunque no haya una cirugía de inmediato, tendrá que hacerla. Ya esta mañana estaba un poco mejor, así que veremos. Lo seguiremos de cerca todos los días”, dijo este martes en declaraciones a los medios oficiales de la Federación Francesa de Fútbol.

Kylian Mbappé sufrió una lesión en la nariz en el Francia vs. Austria de la Eurocopa. Foto: AFP

¿Qué dice Real Madrid ante la lesión de Mbappé?

Por el lado de Real Madrid, no podrá existir alguna intervención médica para velar por la salud del jugador. Hasta el 30 de junio, Kylian pertenece al PSG de Francia y ahora está representando a la Selección de Francia, por lo que el departamento médico de su país tiene que hacerse cargo de su recuperación.

“Lógicamente nos preocupa la evolución de la fractura de Kylian, pero hasta el 1 de julio no es jugador nuestro de forma oficial y estando en la Eurocopa es normal que Francia piense en sus intereses y no en los del Madrid. Estamos atados de pies y manos hasta entonces”, dijo a AS una fuente autorizada del club blanco.

Como se sabe, en el cuadro ‘merengue’ hay un avance tecnológico ante este tipo de problemas en el rostro. Un claro ejemplo es el trato que recibió Antonio Rüdiger en 2022 cuando se abrió la frente y, a la fecha siguiente, tuvo que jugar con una máscara para evitar cualquier complicación mayor.

Antonio Rüdiger jugó con máscara en el 2022, luego de sufrir un problema en la frente. (Foto: RMCF/Mundo Deportivo)





Las disculpas del austriaco que lesionó a Mbappé

El defensa austríaco Kevin Danso, actor involuntario de la fractura de nariz de Mbappé durante el partido de la primera jornada del grupo D de la Eurocopa 2024 de este lunes entre ambas selecciones, lamentó la lesión del atacante, le deseó una “buena recuperación” y esperó su vuelta a la competición “rápidamente”.

En un mensaje en sus redes sociales en francés, se dirigió “a los aficionados” de los ‘Bleus’. “Lamento que Kylian Mbappé se haya lesionado durante nuestro duelo. Le deseo una buena recuperación y espero que pueda regresar rápidamente a los terrenos de juego”, publicó la pasada madrugada el futbolista, tras la acción que marcó el final del encuentro en Dusseldorf.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Conoce las sedes de los Juegos Olímpicos de París 2024