vs. enfrentados (EN VIVO | EN DIRECTO) por las al Mundial 2026. Este duelo tendrá como escenario el Konya Büyükşehir Arena y se disputa este domingo 7 de septiembre. Las acciones iniciarán desde la 1:45 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). Si estás en Bolivia, Chile o Venezuela, el duelo tendrá una hora más tarde en tu reloj; mientras que en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay está programado dos horas más. Además, podrá ser visto en transmisión de ESPN, por medio de su app de streaming Disney Plus.

España vs. Turquía por Eliminatorias. (Video: ESPN)
España vs. Turquía por Eliminatorias. (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS