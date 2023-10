¡No te lo pierdas! Este fin de semana volverá la acción en las cinco ligas más importantes de Europa. La Premier League, LaLiga, la Bundesliga, la Serie A y la Ligue 1 nos regalarán auténticos partidazos que ningún amante del fútbol deberá perderse. A continuación, te contamos qué duelos se juegan en esta jornada y también las mejores cuotas de apuestas gracias a Doradobet.

Partidos de la fecha 10 de LaLiga

La décima jornada de LaLiga arrancará este viernes 20 de octubre con el encuentro entre Osasuna vs. Granda. El sábado 21 continuará la acción con los esperados duelos entre Real Sociedad vs. Mallorca, Getafe vs. Real Betis, Sevilla vs. Real Madrid y Celta de Vigo vs. Atlético de Madrid. El domingo 22 de octubre se enfrentan Girona vs. Almería, Vilarreal vs. Alavés y Barcelona vs. Athletic Bilbao.

PARTIDO HORARIO LOCAL EMPATE VISITA CASA DE APUESTAS Osasuna vs. Granada 2:00 p.m - 20/10 1.84 3.80 4.25 Doradobet Real Sociedad vs. Mallorca 7:00 a.m. - 21/10 1.60 3.75 6.66 Doradobet Getafe vs. Real Betis 9:15 a.m. - 21/10 2.57 3.00 3.10 Doradobet Sevilla vs. Real Madrid 11:30 a.m. - 21/10 4.00 3.75 1.92 Doradobet Celta de Vigo vs. Atl. Madrid 2:00 p.m. - 21/10 3.40 3.40 2.20 Doradobet Las Palmas vs. Rayo Vallecano 7:00 a.m. - 22/10 2.62 3.14 2.83 Doradobet Girona vs. Almería 9:15 a.m. - 22/10 1.47 4.75 6.33 Doradobet Villarreal vs. Alavés 11:30 a.m. - 22/10 1.71 3.80 5.00 Doradobet Barcelona vs. Athletic Club 2:00 p.m. - 22/10 1.64 4.00 5.00 Doradobet Valencia vs. Cádiz 2:00 p.m. - 23/10 1.77 3.60 5.00 Doradobet

Partidos de la fecha 9 de la Premier League

La novena jornada de la Premier League arrancará este sábado 21 de octubre con grandes partidos como Liverpool vs. Everton, Brentford vs. Burnley, Bournemouth vs. Wolves, Nottingham Forest vs. Luton Town, Manchester City vs. Brighton, Newcastle vs. Crystal Palace, Chelsea vs. Arsenal y Sheffield United vs. Manchester United. El domingo 22 continuará la acción con Aston Villa vs. West Ham. Y el lunes 23 se cierra la jornada con Tottenham vs. Fulham.

PARTIDO HORARIO LOCAL EMPATE VISITA CASA DE APUESTAS Liverpool vs. Everton 6:30 a.m. - 21/10 1.36 5.50 8.00 Doradobet Brentford vs. Burnley 9:00 a.m. - 21/10 2.50 3.40 2.90 Doradobet Bournemouth vs. Wolves 9:00 a.m. - 21/10 1.85 3.66 4.33 Doradobet Nottingham Forest vs. Luton Town 9:00 a.m, - 21/10 1.70 3.75 5.33 Doradobet Manchester City vs. Brighton 9:00 a.m. - 21/10 1.42 5.50 6.50 Doradobet Newcastle vs. Crystal Palace 9:00 a.m. - 21/10 1.50 4.33 7.00 Doradobet Chelsea vs. Arsenal 11:30 a.m. - 21/10 3.00 3.40 2.40 Doradobet Sheffield United vs. Manchester United 2:00 p.m. - 21/10 6.66 5.00 1.46 Doradobet Aston Villa vs. West Ham 10:30 a.m. - 22/10 1.94 3.80 3.66 Doradobet Tottenham vs. Fulham 2:00 p.m. - 23/10 1.50 4.75 5.75 Doradobet

Partidos de la fecha 8 de la Bundesliga

Este viernes 20 de octubre iniciará la octava jornada de la Bundesliga con el duelo entre Borussia Dortmund vs. Werder Bremen. El sábado 21 de octubre continuará la acción con los duelos Wolfsburgo vs. Bayer Leverkusen, Unión Berlín vs. Stuttgart, Hoffenheim vs. Frankfurt y Main vs. Bayern Múnich. El domingo 22 de octubre se juegan los encuentros entre Koln vs. Monchengladbach y Heidenheim vs. Augsburg.

PARTIDO HORARIO LOCAL EMPATE VISITA CASA DE APUESTAS Dortmund vs. Werder Bremen 1:30 p.m. - 20/10 1.36 6.00 7.00 Doradobet Wolfsburgo vs. Leverkusen 8:30 a.m. - 21/10 4.25 4.00 1.78 Doradobet Darmstadt vs. RB Leipzig 8:30 a.m. - 21/10 6.00 4.75 1.50 Doradobet Union Berlin vs. Stuttgart 8:30 a.m. - 21/10 2.57 3.40 2.75 Doradobet Hoffenheim vs. Frankfurt 8:30 a.m. 21/10 2.20 3.50 3.33 Doradobet Freiburg vs. Bochum 8:30 a.m. - 21/10 1.77 3.80 4.75 Doradobet Mainz vs. Bayern Múnich 11:30 a.m. - 21/10 8.00 6.33 1.32 Doradobet Koln vs. Monchengladbach 8:30 a.m. - 22/10 2.33 3.66 2.90 Doradobet Heidenheim vs. Augsburg 10:30 a.m. - 22/10 2.37 3.60 2.90 Doradobet

Partidos de la jornada 9 de la Serie A

La novena jornada de la Serie A de Italia comenzará este sábado 21 de octubre con los partidos entre Verona vs. Napoli, Torino vs. Inter de Milán y Sassuolo vs. Lazio. El domingo 22 de octubre continúa la acción con los duelos entre Roma vs. Monza, Salernitana vs. Cagliari, Bologna vs. Frosinone y AC Milan vs. Juventus. Finalmente, la jornada termina el lunes 23 de octubre con los encuentros entre Udinese vs. Lecce y Fiorentina vs. Empoli.

PARTIDO HORARIO LOCAL EMPATE VISITA CASA DE APUESTAS Verona vs. Napoli 8:00 a.m. - 21/10 5.00 4.00 1.69 Doradobet Torino vs. Inter 11:00 a.m. - 21/10 4.75 3.60 1.83 Doradobet Sassuolo vs. Lazio 1:45 p.m. - 21/10 2.66 3.60 2.60 Doradobet Roma vs. Monza 5:30 a.m. - 22/10 1.70 3.80 5.00 Doradobet Salernitana vs. Cagliari 8:00 a.m. - 22/10 2.40 3.25 3.10 Doradobet Bologna vs. Frosinone 8:00 a.m. - 22/10 1.72 3.80 4.75 Doradobet Atalanta vs. Genoa 11:00 a.m. - 22/10 1.57 4.00 6.33 Doradobet Milan vs. Juventus 1:45 p.m. - 22/10 2.22 3.33 3.33 Doradobet Udinese vs. Lecce 11:30 a.m. - 23/10 2.20 3.33 3.40 Doradobet Fiorentina vs. Empoli 1:45 p.m. - 22/10 1.45 4.75 6.66 Doradobet

Partidos de la jornada 9 de la Ligue 1

La jornada 9 de la Ligue 1 iniciará este viernes 20 de octubre con el duelo entre Le Havre vs. Lens. El sábado 21 de octubre sigue la acción con los partidos entre PSG vs. Strasburgo y Niza vs. Marsella. Y el domingo se cerrará la fecha con seis enfrentamientos, entre los cuales destacan Lorient vs. Rennes, Nantes vs. Montpellier, Monaco vs. Metz y Lyon vs. Clermont Foot.

PARTIDO HORARIO LOCAL EMPATE VISITA CASA DE APUESTAS Le Havre vs. Lens 2:00 p.m. - 20/10 4.50 3.60 1.85 Doradobet PSG vs. Strasburgo 10:00 a.m. - 21/10 1.26 6.50 11.00 Doradobet Niza vs. Marsella 2:00 p.m. - 21/10 2.50 3.33 2.90 Doradobet Lorient vs. Rennes 6:00 a.m. - 22/10 4.00 3.75 1.88 Doradobet Lille vs. Brest 8:00 a.m. - 22/10 1.80 3.66 4.50 Doradobet Toulouse vs. Reims 8:00 a.m. - 22/10 3.00 3.50 2.33 Doradobet Nantes vs. Montpellier 8:00 a.m. - 22/10 2.85 3.50 2.37 Doradobet Monaco vs. Metz 10:05 a.m. - 22/10 1.33 5.66 8.00 Doradobet Lyon vs. Clermont Foot 1:45 p.m. - 22/10 1.77 3.80 4.33 Doradobet





