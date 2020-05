El que quiere celeste que le cueste. No todo parece estar resuelto en la operación Lautaro Martínez al Barcelona. Si bien el club azulgrana ya habría llegado a un acuerdo con el jugador en cuanto al salario, aún no logra un total entendimiento con el Inter de Milán. Así lo dejó en claro este miércoles el Piero Ausilio, director deportivo del cuadro italiano, que explicó cuál es el único camino para que el argentino llegue al Camp Nou.

“El Barcelona nos contactó y tenemos una buena relación, pero les dijimos que no le vamos a vender. Solo hay una fórmula y esa es la del pago de su cláusula de rescisión. Todos la conocen y es inútil esconderse”, afirmó de una forma contundente en ‘Sky Italia’.

Detalles de la cláusula

Sobre el valor que desbloquería el traspaso del delantero, que es alrededor de 111 millones de euros, Ausilio reveló algunos detalles sobre la cláusula.

“Es una cláusula que vence los primeros días de julio, por lo que no es que dure mucho tiempo y es la única posibilidad que existe para ver a Lautaro hoy lejos de aquí. Actualmente no estamos discutiendo y abordando el problema de Lautaro con nadie simplemente porque estamos apostando por él, es un activo importante en el club y luego no olvidemos que todavía tiene un contrato de 3 años con el Inter”.

“Los mejores y más importantes jugadores, el Inter no tiene intención de venderlos, sino de mantenerlos y fortalecerse en el mercado... y esto también se aplica a Lautaro Martínez”, finalizó el dirigente ‘neroazzuro’.

La prensa europea especula que del tridente entre Arturo Vidal, Junior Firpo y el brasilero Arthur saldrán los dos jugadores para que se marchen a la Serie A, aunque depende que los mismos acepten entrar en la operación. De momento, el Inter ya estudia la oferta que le han hecho.

