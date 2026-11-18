Vivir en la era de la información significa transformar las cosas más improbables a base de datos. El deporte, por ejemplo: hace menos de un siglo, el deporte competitivo se basaba sobre todo en resultados. El marcador definía si las cosas se estaban haciendo bien o no. Pero hoy disponemos de muchísimos más datos. Y esto ha llevado a que, actualmente, detrás de cada partido, de cada jugada y de cada decisión estratégica tenemos una capa invisible de análisis basada en modelos probabilísticos. Algo que ha transformado la manera en que entrenadores, especialistas y aficionados entienden el juego.

Desde el fútbol profesional hasta el tenis, en cualquier deporte de competición los datos se han convertido en una herramienta central. Conceptos como el expected goals (xG), las probabilidades de victoria en tiempo real, o los modelos predictivos de rendimiento individual forman ya parte integral del lenguaje deportivo. Nuevos tiempos traen nuevas formas de entender las viejas cosas. La cuestión es, ¿sabes adaptarte a ello?

El auge del dato en el análisis deportivo

Quizá el deporte donde más pronto y más claro se ha visto el impacto de la tecnología de la información y el uso de datos sea en el fútbol: estadísticas de pases, de tiempo de posesión, heatmaps o mapas de calor del campo, porcentaje de precisión… cada pase, cada disparo, cada movimiento se puede medir.

Es tal el hambre y el uso de datos que hay empresas de análisis de datos especializadas en este tipo de métricas, como Opta Sports, para estudiar el rendimiento con un mayor contexto y teniendo en cuenta factores inimaginables hace unos años, como la posición del disparo, la presión defensiva, o el tipo de jugada analizada.

El dato que mejor simboliza este cambio de visión y estudio del deporte, y la dependencia de los números, es el XG.

Qué es el xG y por qué ha cambiado el fútbol

xG es la abreviatura de “expected goals”, es decir, goles esperados o previstos. Se trata de una métrica creada por la empresa Stats Perform que calcula la probabilidad de cada disparo de acabar convirtiéndose en gol. Mediante el uso de una avanzada IA y series históricas de datos, xG proporciona una profundidad de análisis nunca vista.

Esta IA ha sido alimentada con casi un millón de disparos a puerta, y ha integrado cerca de 20 variables como distancia a puerta, ángulo, presión defensiva, posición del portero, y otros aspectos. Cada disparo se clasifica en un rango que va de 0 (ninguna oportunidad) a 1 (gol seguro).

Así, por ejemplo, se consiguen medias como que un penalti suele tener un xG de 0,76, mientras que un disparo desde 30 metros tendrá menos de un 0,03 xG.

Cuando estos datos los sumas e integras en el análisis de todo el partido, y de toda la temporada, puedes ver bien los patrones del jugador y del equipo completo, y descubrir lo que funciona y lo que no con más facilidad que simplemente atendiendo a los resultados.

Así, esta nueva métrica tiene utilidades para los analistas de fútbol, los entrenadores, los medios y seguidores, y también las apuestas deportivas.

Las probabilidades en tiempo real y las decisiones sobre la marcha

El análisis a posteriori es reposado. Puedes pensar, coger todos los datos, trazar a partir de ahí. El análisis en tiempo real es otro asunto, pero los actuales modelos de probabilidad también se utilizan durante los partidos. En muchas retransmisiones deportivas podemos ver estimaciones de probabilidad de victoria, oscilando en tiempo real.

Estas predicciones se actualizan en función de lo que ocurre sobre el terreno, y aunque no son infalibles (las probabilidades, por su propia naturaleza, nunca pueden serlo) ayuda a ver el desarrollo del encuentro a niveles nunca vistos. Las Conferencias Sloan de Analíticas del Deporte (donde llevan más de una década mejorando el análisis de datos deportivos) son una muestra del nivel que tiene ahora mismo el análisis de datos puntero, tanto para el deporte como para todo lo asociado a ello.

Las probabilidades: el puente natural entre las matemáticas y la toma de decisiones

Como este tipo de datos y de análisis están cada vez más presentes en la comunicación deportiva (desde la retransmisión hasta los análisis y debates posteriores a los encuentros), la gente está cada vez más familiarizada con ellos y los integra en su forma de entender el deporte. Ya no solo observamos lo que sucede: pasamos a interpretar los datos que lo contextualizan todo.

Así explicado, puede parecer que numeralizarlo todo le resta emoción, pero lo cierto es que añade una nueva capa de interés: si sabes que un gol tenía solo un 10% de probabilidades de ocurrir, eso solo lo hace más espectacular.

Pero claro: en un mundo lleno de datos, es importante saber interpretarlos. Lo que aprendamos de estadística y probabilidades en algo “inocente” como el deporte que más nos gusta puede servirnos para otros escenarios de la vida. Pueden ser de todo tipo. Te interesa comprender lo que significa que el coste de la vida esté subiendo un 4%, o que hay un 60% de probabilidades de que llueva mañana. Te sirve incluso para tomar las mejores decisiones, matemáticamente hablando, en los juegos de blackjack, o en las apuestas de la ruleta. O visualizar cuánta parte de hidratos de carbono le conviene a tu menú.

Como en Matrix, la realidad está hecha de números. Comprenderlos, comprender las probabilidades, las estadísticas, es una forma de profundizar en el conocimiento de esa realidad. Como en tantas otras cosas, también en esto el deporte nos enseña el camino a seguir.