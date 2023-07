Arabia Saudita se ha convertido en el país predilecto de muchos futbolistas en este último tiempo. No solo para aquellos que están en la última etapa de su carrera deportiva, sino también para los que están en la edad de seguir explotando su juego en Europa, pero que con el dinero que pagan allá no pudieron resistirse a la tentación. Cristiano Ronaldo abrió el camino, luego lo siguieron jugadores de la talla de Karim Benzema, N’Golo Kanté o Marcelo Brozović. Veremos qué pasa en los próximos años y si este interesante experimento no termina como el que quisieron hacer en China hace algún tiempo, donde muchos clubes terminaron endeudados y en la quiebra.