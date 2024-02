Liga de Quito vs. Fluminense se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este jueves 29 de febrero por la vuelta de la Recopa CONMEBOL Sudamericana 2023 en partido que se llevará a cabo en el Estadio Jornalista Mário Filho ‘Maracaná' (78.838 espectadores) de la localidad de Río de Janeiro (Brasil). El partido está programado para las 7:30 de la noche (hora peruana y ecuatoriana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

Fluminense conquistó el sábado la anhelada primera Copa Libertadores de su historia en el legendario Maracaná al imponerse 2-1 en la final sobre Boca Juniors, que revivió, como hace cinco años en el Bernabéu, la frustración de perder el partido cumbre por el cetro de América. (Fuente: AFP)

Liga de Quito vs. Fluminense: alineaciones probables

Liga de Quito: Alexander Domínguez; José Quintero, Facundo Rodríguez, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; Ezequiel Piovi, Mauricio Martínez; Renato Ibarra, Jhojan Julio, Sebastián González; Mauricio Gómez.

Fluminense: Felipe Alves; Antonio Carlos, Gonzalo Pires, Felipe; David Terans, Bruno lIma, Alexsander, Diogo Barbosa; Lelé, John Kennedy, Douglas Costa.