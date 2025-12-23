vs. jugaron por los cuartos de final de la Carabao Cup. Este duelo estuvo pactado para el martes 23 de diciembre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú). Para seguir la transmisión de este partido, los fanáticos del fútbol inglés debieron conectarse a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus y DGO. No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV.

Arsenal vs. Crystal Palace por la Premier League | VIDEO: Arsenal TV
Arsenal vs. Crystal Palace por la Premier League | VIDEO: Arsenal TV
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS