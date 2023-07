Real Madrid y Manchester United, dos de los más grandes equipos de Europa, se citan este miércoles 26 de julio en el NRG Stadium de la ciudad de Houston, Texas (Estados Unidos) , por un partido amistoso de pretemporada con miras al inicio de sus respectivas ligas en el Viejo Continente. En este artículo tendrás los horarios, los canales de TV y los links streaming para ver el duelo desde tu teléfono móvil, PC, Smart TV o tablet.

De la mano de Vinicius Jr., Rodrygo, Federico Valverde y el reciente fichaje Jude Bellingham, los dirigidos por el legendario Carlo Ancelotti mostraron su fuerza de autoridad en suelo americano luego de remontar por 3-2 al AC Milan en el primer juego oficial de la gira. Ahora, deberán hacer lo propio ante el Manchester United que, poco a poco, está recuperando su mejor versión en la Premier League y se prepara para volver a lo grande en la próxima Champions League.

Real Madrid vs. Manchester United: hora, TV y dónde ver en vivo amistoso en USA

Real Madrid vs. Manchester United en vivo Amistoso Internacional 2023 1. ¿Cuándo juegan? Miércoles 26 de julio de 2023 2. ¿Dónde es el partido? NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos) 3. ¿A qué hora empieza? USA: 8:30 p. m. ET | 5:30 p. m. PT; ESP: 2:30 horas (27/07) 4. ¿Qué canal transmite? ESPN y Movistar Champions Tour 5. ¿Cómo verlo por streaming TV? Star+, MUTV y ESPN+

En el penúltimo ensayo del conjunto de Erik Ten Hag lograron imponerse por 2-0 sobre el Arsenal con tantos de Bruno Fernandes y Jadon Sancho. Hubo un buen trabajo de Alejandro Garnacho y Antony por los extremos donde el United parece forjar su mejor punto de ataque. Por esta razón, la prueba contra el Real Madrid será clave para que los Diablos Rojos sacan sus mejores conclusiones y, sobre todo, responde la gran pregunta: “¿Llegó la hora de competir en los torneos de la UEFA?”

Cabe añadir que ambos equipos se disputan el fichaje del francés Kylian Mbappé, quien tiene la aprobación de la directiva del PSG para marcharse en este mercado de verano. No obstante, las negociaciones todavía no han llegado a una etapa definitiva. El ex Mónaco desea firmar por el conjunto español al cual ha manifestado ser hincha desde su niñez y un gran admirado de Cristiano Ronaldo, máximo ídolo de la Casa Blanca.

El United, con un once integrado por suplentes, jugó otro amistoso este último martes 25 de julio, ante el Wrexham Football Club de gales.

Links en vivo para ver Madrid vs. Man. United por streaming online

¿Qué canal transmite Madrid vs. Man. United?

La transmisión oficial en los Estados Unidos será por ESPN+, mientras que para el resto de países en Latinoamérica irá por la señal de los canales ESPN Sur y ESPN Norte en sus zonas respectivas y, asimismo, tendrán la opción de seguir el juego entre Real Madrid y Manchester United EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO por Star+.

¿A qué hora juegan Madrid vs. Man. United?

El partido entre Real Madrid y Manchester United empieza a partir de las 8:30 p. m. ET (5:30 p. m. PT) en horario de los Estados Unidos la noche del miércoles 26 de julio; Desde España se jugará desde las 2:30 horas de la madrugada del jueves 27.