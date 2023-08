El Inter Miami CF choca ante el FC Cincinnati en único partido a realizarse este miércoles 23 de agosto desde el TQL Stadium de la ciudad de Cincinnati, estado de Ohio (Estados Unidos), por la semifinal de la US Open Cup 2023. Lionel Messi, quien acaba de ganar su primer título con la camiseta rosada, volverá a ser titular en este juego que sería vital para poder acerse al trofeo 45 de su carrera profesional. En este artículo podrás revisar los horarios, los canales de transmisión, las alineaciones y los servicios streaming para verlo desde tu teléfono móvil, tablet, PC o smart TV.

Tras vencer por 10-9 en la ruleta de los penales al Nashville SC, el Inter Miami deberá poner un stop a las celebraciones para concentrarse al Cincinnati, que viene de caer por 3-0 a manos del Columbus Crew en la primera jornada de la Major League Soccer (MLS). No es de extrañar que el equipo dirigido por el Tata Martino es el amplio favorito desde la llegada de Leo Messi. Sin embargo, los equipos estadounidenses están tomando todas las precauciones necesarias para detener a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. La tarea no será nada sencilla y, sobre todo, porque el ariete de la Albiceleste desea seguir haciendo historia en este deporte.

Messi, Busquets, Jordi Alba y el resto de jugadores del Inter Miami celebran el título de las Leagues Cup tras derrotar al Nashville SC en la final. (Foto: AFP)

“Messi jugó todos los partidos y quizás en algún momento quiera descansar, pero no va a ser el miércoles. Hasta que no me manifieste nada, va a jugar. Ustedes saben cómo es él y lo que le gusta jugar a la pelota y participar”, dijo Gerardo Martino.

Cuándo juegan y dónde ver Inter Miami vs. Cincinnati

PARTIDO Inter Miami vs. Cincinnati FECHA Miércoles 23 de agosto de 2023 ESTADIO TQL Stadium de Cincinnati, Ohio (Estados Unidos) CANAL TyC Sports (Argentina); Telemundo, NBC Universo y CBS Sports (Estados Unidos); Movistar Liga de Campeones (España) STREAMING TyC Sports Play, Universo, Telemundo Deportes, fubo TV, Paramount Plus, Movistar Plus, DAZN y Peacock HORARIO 7:00 p. m. ET; 4:00 p. m. PT (USA) | 20:00 (ARG) | 18:00 (PER, COL, ECU) | 17:00 (MEX, COS, HON)

Después de este cotejo, Messi volverá a tener acción el próximo sábado 26 cuando visite al peligroso New York Red Bull por la jornada 1 de la MLS. El Inter Miami buscará acabar con la racha negativa de 11 partidos sin ganar. El último triunfo de los rosados en la liga local se registró el 13 de mayo del presente ante el New England por el resultado de 2-1.

Qué canal transmite Inter Miami vs. Cincinnati

La transmisión del partido entre Inter Miami y Cincinnati para los Estados Unidos se dará por CBS Sports, NBC Universo, Peacock, Paramount+, Telemundo Deportes y fuboTV; mientras que TyC Sports y TyC Sports Play tendrán los derechos exclusivos en la televisión de Argentina. En tanto, España televisará el juego por Movistar Liga de Campeones y Movistar+.

Cómo ver TyC Sports en vivo

Lista de cableoperadores que ofrecen la señal de TyC Sports para poder ver el partido Inter Miami vs. Cincinnati.

Canales 22 SD y 101 HD de Cablevisión Digital

Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV

Canales 106 SD y 1016 HD de Telecentro

Links para ver Inter Miami vs. Cincinnati en vivo y online por US Open Cup

A qué hora juega Inter Miami de Messi vs. Cincinnati

Desde las 20:00 horas de Buenos Aires, el Inter Miami de Leo Messi se enfrentará ante el Cincinnati por la semifinal de la US Open Cup.

Argentina: 20:00 horas

Estados Unidos: 7:00 p. m. ET | 4:00 p. m. PT

México: 17:00 horas

Canadá: 19:00 horas

España: 01:00 horas del jueves 24 de agosto

Francia: 01:00 horas del jueves 24 de agosto

Italia: 01:00 horas del jueves 24 de agosto

Alemania: 01:00 horas del jueves 24 de agosto

Uruguay: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Chile: 19:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

Honduras: 17:00 horas

Nicaragua: 17:00 horas

Guatemala: 17:00 horas

Alineaciones probables del Inter Miami vs. Cincinnati

Inter Miami CF: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Sergil Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Benjamín Cremaschi; Robert Taylor, Lionel Messi y Josef Martínez.

FC Cincinnati: Roman Celentano, Alvas Powell, Nick Hagglund, Ian Murphy, Raymon Gaddis, Obinna Nwobodo, Júnior Moreno, Álvaro Barreal, Luciano Acosta, Aaron Boupendza y Brandon Vázquez.

Messi anota gol a Nashville SC