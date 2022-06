Hoy no es un día cualquiera. Hoy cumple años uno de los mejores jugadores de la historia: Lionel Messi. El crack argentino, a diferencia de otros años, celebra esta fecha tan especial junto a su esposa, hijos y amigos más cercanos. Eso sí, el ídolo del Paris Saint-Germain no pierde de vista lo que será Qatar 2022, donde buscará por primera vez consagrarse campeón del mundo con la absoluta tras haber ganado la Finalissima en 2022, la Copa América en 2021, los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 con la Sub 23 y el Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005.

De sus últimos 17 cumpleaños, la Pulga celebró cuatro en Mundiales, cuatro en Copas Américas (otros dos días antes del inicio de una Copa América) y uno en un Mundial juvenil. El cambio de fecha del Mundial de Catar hizo que el capitán pueda celebrar este cumpleaños sin estar concentrado con la selección de su país.

El primer cumpleaños de Messi con la camiseta argentina fue en 2005, durante el Mundial Sub’20 de Holanda 2005. Al año siguiente, celebró los 19 venciendo a México por 2-1 en los octavos de final del Mundial de Alemania 2006.

Su cumpleaños número 20 fue dos días antes del comienzo de la Copa América de Venezuela 2007. Los 21 y los 22 los festejó sin la ‘Albiceleste’. En su cumpleaños número 23 hubo un invitado especial: Diego Armando Maradona.

En 2010, Argentina tuvo al campeón del mundo en México 1986 como seleccionador durante el Mundial de Sudáfrica 2010. En ese torneo, Messi celebró el aniversario de su nacimiento dos días después de ganarle a Grecia (2-0) en la última jornada de la fase de grupos y tres días antes de vencer a México (3-1) en los octavos de final.

Lionel Messi disfruta de su cumpleaños junto a esposa e hijos. | Foto: @antonelaroccuzzo

Los 24 los festejó una semana antes del comienzo de la Copa América de Argentina 2011. Durante su cumpleaños número 25 y 26 no jugó ningún torneo con la ‘Albiceleste’. Sin embargo, en 2014 tuvo que soplar las velas otra vez durante una competencia oficial: el Mundial de Brasil.

Messi cumplió años durante la fase de grupos, un día antes de la última jornada ante Nigeria (victoria 2-3, con dos goles de ‘la Pulga’). Los 28 le llegaron durante la Copa América de Chile 2015: entre la fase de grupos y la victoria por penaltis ante Colombia (5-4) tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario.

Los 29 los celebró dos días antes de la final de la Copa América Centenario de 2016. Después de tres años seguidos festejando su cumpleaños en torneos con Argentina, Messi cumplió 30 sin estar en medio de un torneo con la selección de su país.

El año siguiente fue diferente. Los 31 le llegaron a Messi durante la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, tres días después de la dolorosa caída ante Croacia por 0-3 y dos días antes del agónico triunfo ante Nigeria (1-2 con un gol de Messi) que le dio la clasificación a Argentina.

En 2019, Messi festejó su cumpleaños número 32 en Brasil entre la fase de grupos y los cuartos de final de la Copa América de Brasil. En 2020 pasó su cumpleaños sin la selección y en 2021 en mitad de la fase de grupos de la Copa América de Brasil.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR