Lionel Messi demostró en el empate (1-1) entre Argentina y Paraguay, por la fecha 3 de las Eliminatorias 2022, que las decisiones arbitrales en contra de su equipo lo sacan fácilmente de quicio. Y es que tras ver anulado su gol ante la Albirroja, el capitán de la Albiceleste ‘explotó’ contra Raphael Claus.

Tal como deja ver un video de ‘TyC Sports’, Messi reclamó airadamente al árbitro brasileño por no convalidar su gol tras revisar el VAR, que determinó una falta previa segundos antes de la anotación del jugador del FC Barcelona. “¡Dos veces nos cagaste!”, gritó el rosarino.

Además del gol anulado, Lionel Messi también hacía referencia a una falta que no le cobraron en el minuto 14 del primer tiempo sobre la derecha del ataque. El argentino ya venía molesto y la decisión de Claus terminó por sacarlo de sus casillas.

La indignación de Scaloni

Scaloni dijo que en el gol anulado a Lionel Messi “un foul (en jugada previa de Nicolás González a Romero), cuánto más lo repetís, más te parece foul, pero no se tiene en cuenta la dinámica y el contacto del fútbol de hoy”.

“Ahora vean el tiempo que pasa después. No hay jugada directa. La pelota va hacia el lado derecho. Vuelve al lado izquierdo. No sé cuántos pases hubo (pasaron casi 30 segundos). Así el fútbol no le gusta a nadie, sinceramente”, afirmó el seleccionador.

La Albiceleste lidera las Eliminatorias Qatar 2022 con siete puntos, mientras Paraguay se ubica en el cuarto escalón con cinco unidades, a la espera de la culminación el viernes de la tercera fecha.

En la cuarta jornada, que se disputará el martes próximo, Argentina visitará a Perú en Lima y Paraguay recibirá a la débil Bolivia.





