Luego de dos temporadas en el PSG, Lionel Messi le puso punto final a su carrera en Europa y fichó por el Inter Miami de la MLS. Su llegada a Estados Unidos marcó un antes y un después en el fútbol norteamericano. A sus 36 años, y con solo un puñado de partidos, ayudó a que las ‘Garzas’ consigan el primer título de su historia (Leagues Cup). Asimismo, aportó un total de once goles y cinco asistencias en 14 partidos. Y cerró su año dorado con su octavo Balón de Oro en brazos. Con estos antecedentes, la prestigiosa revista Time decidió elegirlo como el atleta del año 2023.

Tras hacer el anuncio en las redes sociales, Time compartió una extensa nota que incluye el primer partido del rosarino en Fort Lauderdale, así como una entrevista exclusiva. “La verdad es que afortunadamente tenía varias opciones sobre la mesa que eran interesantes, y tuve que analizarlas y pensar, incluso sopesarlas con mi familia, antes de tomar la decisión final de venir a Miami”, dijo Leo al medio.

“Mi primera opción era volver a Barcelona, pero no fue posible. Traté de regresar y no sucedió”, agregó. Asimismo, sostuvo que tuvo que decidir entre Arabia Saudita o Estados Unidos. “También es cierto que después estuve pensando mucho en ir a la liga saudí, donde conozco el país y han creado una competición muy potente. Era Arabia o la MLS, y ambas opciones me parecieron muy interesantes”, señaló.

Finalmente, el exjugador del FC Barcelona rechazó un contrato multimillonario de la liga saudí y llegó al Inter Miami. Dos detalles que resultaron interesantes en la propuesta del club estadounidense fueron “una participación en la propiedad del equipo al retirarse y un recorte sin precedentes de los ingresos obtenidos por un socio de medios de la liga, en este caso, Apple”. Un acuerdo impresionante a la altura de uno de los mejores futbolistas de la historia.

Otro detalle que resaltó Time fue que el mercado deportivo de USA recién comenzó a abrazar el fútbol en los últimos años y la llegada de Messi hizo que explotara. Asimismo, recordó que el país norteamericano albergará tres grandes torneos en los próximos años, como la Copa América 2024, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2025 y el Mundial 2026.

“Seguramente esto atraerá aún más fanáticos. Pero Messi es un acelerador. Con el atleta más venerado e influyente del planeta jugando en Miami durante al menos los siguientes dos años, todavía desempeñándose en la cima de su juego, ganó otro Balón de Oro como jugador mundial del año, su octavo, a finales de Octubre: Estados Unidos es ahora una nación futbolera. Una nación futbolística”, añadió.

También destacó que la llegada de la ‘Pulga’ hizo que haya un aumento considerable de espectadores en los estadios. Por ejemplo, la asistencia en el recinto del Inter Miami incrementó un 40%, el mayor aumento de la MLS. En octubre, las ‘Garzas’ se midieron ante Chicago Fire en el Soldier Field. A pesar de que Messi se perdió el duelo por lesión, se rompió un récord de espectadores al llegar a la cifra de 62,124 personas (el promedio del estadio es de 15,422).





