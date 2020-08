La probable, o ya casi salida de Lionel Messi del FC Barcelona ha generado una onda expansiva de tal magnitud que varios clubes han sido ya involucrados o al menos consultados como posibles destinos del argentino. Muy pocos relmente podrían hacerse cargo de la ficha del rosarino, y uno de ellos es el Bayern Munich. Su presidente habló al respecto.

Karl-Heinz Rummenigge, presidente de la junta directiva del club ‘bávaro’ aseguró que es imposible que el sudamericano llegue al Allianz Arena.

“No podemos pagar a un jugador de ese calibre. No es parte de nuestra política y filosofía. Honestamente, escuchar que Messi podría irse del Barcelona me entristece un poco”, declaró el CEO del Bayern Munich para ‘Tuttosport’.

Agregó: “Leo ha escrito la historia de ese club y en mi opinión debería terminar su carrera con la azulgrana. Hay aspectos internos y privados que no conozco y es por eso que no interferiré”.

Müller lo veía venir

“No lo he leído y no sé lo que pone. Alguna vez tenía que llegar el día en que se separarían los caminos de Messi y el Barça. Está claro que muchos pensaban que sería el final de su carrera pero, aparentemente, las cosas han cambiado”, dijo el alemán sobre el famoso burofax de Leo al club azulgrana.

