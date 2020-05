Para algunos es un ‘D10s’. Y es que Lionel Messi no solo es admirado por millones de hinchas del fútbol, sino también por los que son y han sido protagonistas del deporte rey. Gary Lineker, leyenda inglesa, recientemente se rindió ante las capacidades del argentino y hasta lo puso por encima de Diego Armando Maradona y Cristiano Ronaldo, en una extensa columna para la BBC, denominada “Habrá un Messi Day el sábado en BBC Sport”.

“Cada vez que lo veo jugar, incluso en esos días que no está tan fino, hay momentos en los que piensas ‘¿cómo hace eso?’ Hace tres o cuatro cosas en un solo partido que yo probablemente no haya sido capaz de hacer en toda mi carrera. Hace cosas que nadie puede. La Liga de España se reanudará a puertas cerradas muy pronto. No será lo mismo sin una multitud, pero Lionel Messi es quizás lo único que podremos disfrutar del fútbol sin público”, aseguró Gary Lineker.

Sobre el eterno e interminable debate sobre quién es el mejor comparándolo con Maradona, el inglés señaló: “Nunca pensé que vería a un jugador mejor que Diego, pero cuando miro a Messi, él hace todo y más de lo que Diego podría hacer. Lo único que Maradona tiene y Messi no es la medalla de campeón del mundo, pero ¿realmente clasificas la grandeza de un jugador según eso?”, comentó.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han arrasado en trofeo individuales en los últimos años. (Foto: AFP)

Y si Lineker considera a Messi por encima de Maradona, por consiguiente, también lo cree mejor que el portugués Cristiano Ronaldo. “También soy un gran admirador de Cristiano Ronaldo, pero si estás hablando del mejor jugador de la historia, ni siquiera debería haber un debate sobre si es Lionel Messi. Sigue haciendo las mismas cosas que cuando era adolescente y cumple 33 años en junio”, sentenció.

Por último, Lineker se animó a poner a Lionel Messi a la altura de la leyenda del baloncesto, Michael Jordan. “No tiene que gustarte el básquet para apreciar a Jordan, igual que no tienes que ser fanático del fútbol para disfrutar viendo a Messi. Como Jordan, Messi es el mejor de todos los tiempos en haber jugado a este deporte”, sentenció.

Por otra parte, otros ligas top del Viejo Continente se preparan para su regreso en medio de la pandemia mundial. El Betis-Sevilla reiniciará LaLiga el 11 de junio, la Premier League vuelve el 17 del mismo mes y, el 20, la Serie A.

