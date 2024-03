Debido a que no pudo participar por lesión en los amistosos de la Selección Argentina, Lionel Messi aprovechó el tiempo libre para conceder una entrevista al podcast Big Time, donde habló sobre diferentes temas ligados a su carrera, incluido su retiro del fútbol profesional. Son muchos los aficionados que se preguntan cuándo el jugador del Inter Miami colgará los botines. En la conversación, el astro rosarino no puso una fecha límite, pero destacó que será cuando sienta que ya no rinde en los campos de juego.

El máximo goleador histórico del FC Barcelona es consciente de que está viviendo la última etapa de su carrera; sin embargo, no piensa retirarse en un futuro cercano y resaltó qué debe ocurrir para tomar esa decisión. “Yo sé que en el momento que sienta que ya no estoy para rendir, que ya no disfruto ni estoy ayudando a mis compañeros. Yo soy muy autocrítico conmigo mismo, sé cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, cuándo juego bien y cuándo juego mal”, sostuvo.

Desde su llegada a Estados Unidos, las lesiones y molestias parecen ser más constantes para Leo. Los años pasan y no le quitan el hambre de gloria, sino rendimiento físico. “Cuando sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad. Si me siento bien intentaré seguir siempre compitiendo porque es lo que me gusta y sé hacer”, agregó al respecto.

El campeón del mundo también respondió si seguirá ligado al fútbol, como técnico o dirigente, cuando se retire. “No lo pensé todavía, hoy por hoy trato de disfrutar del día a día, de los momentos, sin pensar en el más allá. No tengo nada en claro todavía, espero seguir jugando durante un tiempo más, que es lo que me gusta. Cuando llegue el momento seguramente encontraré el camino a lo que me llene y lo que me guste y un nuevo rol”, apuntó.

El rosarino reveló que su continuidad en la 'Albiceleste' se debe a que ganó la Copa del Mundo en Qatar 2022. "Ser campeones del mundo para nosotros, las familias y todo el país fue mágico, nos quedará para toda la vida. Seguramente hubiese dejado la Selección si no salíamos campeones, pero por suerte se nos dio y le dimos otro título a Argentina", concluyó.





Messi se sinceró sobre su salida del Barcelona

Durante la entrevista, el delantero también recordó su brusca salida del blaugrana en verano de 2021. “Fue difícil el cambio al irme al PSG, porque estaba muy bien en Barcelona y pensaba seguir ahí. No estaba preparado para irme, se dio todo muy rápido, debí rehacer mi vida de un día para otro. Conocí otra liga, otro club, un nuevo vestuario. Fue un cambio que no buscábamos y por eso costó al principio”, rememoró.

Por otro lado, el argentino decidió comentar cómo fueron sus primeros días en Barcelona en el año 2000. “Para mí fue difícil cuando llegué a Barcelona. Era un niño y tenía que adaptarme a nuevos amigos, nuevo país, nueva ciudad, nueva gente, nuevo colegio. Me costó mucho al principio, pero pensaba que estaba haciendo lo que yo quería, jugar al fútbol, en un gran equipo como el Barcelona y eso me hizo poder seguir adelante, era impresionante y lo disfrutaba muchísimo. Siempre me han tratado muy bien en Barcelona, les estoy agradecido”, añadió.

