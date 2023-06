La decisión de Lionel Messi de jugar por Inter Miami, en la próxima temporada, ha causado alto revuelo en el mundo del fútbol. El argentino dejó PSG, tras un ambiente complicado donde llegó a ser abucheado por los hinchas. Diversas celebridades se animaron a mostrar su postura y uno de ellos fue Carlos Tévez. El ex delantero y compañero de ‘La Pulga’, se animó a decir que la premisa de llegar a la MLS fue por su familia y se sitúa en un entorno más relajado.

“Me parece que Leo tomó una decisión sabiendo y entendiendo un poco su propia situación. No quería volver, que le bajaran los sueldos a los compañeros y ser el malo de la película otra vez”, dijo en entrevista con ‘ESPN F360′, argumentando también que toda decisión se dio por un tema de tranquilidad.

El popular ‘Apache’ ha tenido la oportunidad de compartir camiseta en la Selección de Argentina con Messi. Por esta razón, conoce algunos detalles de su personalidad, como el gusto por la ciudad de Miami y también la forma de cómo prioriza a su familia.

“A él más que a nadie le dolió no volver a Barcelona, que es su casa. Creo que fue todo muy tibio. Se inclinó por la Liga de Estados Unidos. Le gusta Miami, es una tranquilidad para él y para su familia. Creo que lo que hizo fue lo más correcto”, agregó sobre la situación.

Por último, detalló que no podía haber jugado por otro club de Europa que no sea Barcelona: “Si no era Barcelona, en donde él sabía que otra vez iba a ser el punto de atracción, no era nada en Europa. La decisión está muy bien tomada”, cerró una de las leyenda del fútbol argentino.





¿Cuándo será el debut de Messi con el Inter de Miami?

Ni bien se confirmó la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, para el juego del próximo 21 de julio a las 20:00 horas (Centro de México) contra Cruz Azul por la Leagues Cup los boletos se dispararon en precios y en reventa en Seat Geek puedes encontrarlos entre 230 y 1000 dólares. Además, se especula que el juego podría cambiar de sede, pues estaba programado para llevarse a cabo en el DRV PNK Stadium con aforo para 16 mil hinchas y moverse al Hard Rock Stadium, que tiene un alcance para 60 mil espectadores.

Con la confirmación de la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, los precios para ver al club se han incrementado notablemente y ahora los fanáticos del conjunto rosa deberán hacer un esfuerzo enorme para poder asistir a los partidos de su club.

21/07 vs. Cruz Azul de 29 a 329 dólares

26/08 vs. New York Red Bulls de 30 a 401 dólares

03/09 vs. Los Ángeles de 81 a 422 dólares





