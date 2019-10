"Me empezó a gritar y Pep intervino": Márquez revela el encontronazo que tuvo con Messi en el Barza

Si bien Leo Messi suele ser o proyectar la imagen de un tipo calmado, noble y que siempre hace buenas 'migas' con todos, cambia totalmente cuando está con el balón en los pies. Y no solo si se trata de un partido oficial o amistoso, también cambia de personalidad incluso en los mismos entrenamientos, al punto de enfrentarse con otros compañeros, como sucedió hace años con el mexicano Rafael Márquez. El 'Kaiser' reveló detalles de un encontronazo que tuvo con la 'Pulga' en el Barcelona , en el tuvo que intervenir Guardiola.

Esto sucedió, hay que aclarar, cuando el hoy consagrado crack rosarino apenas daba sus primeros pasos como profesional (de hecho, ayer 16 de octubre se cumplieron 15 años de su debut) y trataba de demostrar todo su talento. El mexicano reveló que en uno de las prácticas tuvo que gritarle porque no pasaba el balón, lo cual no le gustó nada a Messi.



"Era un partidito de siete contra siete y Leo estaba en mi equipo. Se llevaba a uno, se llevaba a dos, se llevaba a tres, se regresaba y volvía a llevarse a los mismos. No soltaba la pelota ni un segundo", arrancó contando el 'Rafa' en entrevista con FOX Sports.



Pero lo realmente serio llegó después: "Hasta que en un momento yo le grité: '¡Leo, suéltala!'. Se enfadó tanto que me empezó a gritar y empezamos a discutir, hasta que Pep lo frenó y le pidió que se calmara. Fue directamente hacia Leo porque yo tenía más jerarquía en el equipo".



Sin embargo, esto no pasó de ser una simple anécdota, pues Márquez y Messi, a partir de entonces, formaron una sólida amistad que dura hasta la fecha y de la cual el mexicano se siente orgulloso, sobre todo porque vio crecer al argentino.



"Ya escuchábamos en el vestidor de Leo, que estaba en el Barca B rompiéndola y que era el nuevo Maradona. Fue espectacular ver su crecimiento de tan cerca", reveló.



