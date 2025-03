Los partidos entre Brasil y Argentina han dejado de ser un clásico exclusivo de Sudamérica y para muchos se ha convertido en un clásico del fútbol mundial, con varios ingredientes de por medio y donde no solo intervienen cuestiones futbolísticas. Es una rivalidad eterna y este martes tendrá un nuevo capítulo en el Estadio Más Monumental, algo que Raphinha lo sabe perfectamente, dadas sus recientes declaraciones que han calentado la previa.

La temporada de Raphinha está siendo espectacular, liderando al FC Barcelona como uno de sus mejores jugadores y convirtiéndose en pieza fundamental dentro del esquema de Hansi Flick. Esto no solo lo convierte en uno de los mejores futbolistas del mundo, sino también en un fuerte candidato para ganar el Balón de Oro. Así pues, con este status a nivel internacional, el atacante quiere liderar a la ‘Canarinha’ a dar el golpe en Buenos Aires.

En una reciente charla con con Romário TV, programa conducido por Romário, exfutbolista y leyenda mundial, Raphinha no se guardó nada y fue enfático en asegurar que Brasil está en la capacidad de vencer a Argentina en su propio campo. “Vamos a darles una paliza, sin duda. Les daremos una paliza en el campo y fuera del campo si hace falta”, sostuvo.

En otro momento de la charla, el atacante de 28 años afirmó que iba a aportar con un tanto, generando una inmediata reacción en Romário, quien pidió que no se guarden la pierna fuerte durante el partido. “En Argentina hay que pegarles, duele”, dijo el campeón del Mundo en Estados Unidos 1994. En respuesta, el jugador del FC Barcelona agregó: “Que se jodan”.

Raphinha sabe que está en el menor momento de su carrera y eso lo coloca en un lugar de mayor exigencia dentro de su selección, y ya no solo como un actor de reparto. Además, sin la presencia de Neymar y la intermitencia de Vinícius Júnior, la hinchada está esperando que él carree al equipo cuando sea necesario. “Voy a marcarle un gol a Argentina. Haré todo lo que pueda, que se jodan”, añadió el crack nacido en Porto Alegre.

Los números hablan por sí solos: con 27 goles y 20 asistencias en 42 partidos, Raphinha es uno de los futbolistas más determinantes en la actual temporada, por lo que muchos ya lo colocan con un candidato para ganar el Balón de Oro. Sin embargo, al ser consultado al respecto, este le restó importancia a dicho reconocimiento individual: “Honestamente, no es un objetivo personal. Mis objetivos son marcar goles, dar asistencias y ganar títulos con el Barcelona y la selección”, comentó.

Por último, al hablar sobre su personalidad competitiva, Raphinha confesó que odia perder, así sea en un amistoso o en los videojuegos. “Soy alguien que odia perder. No me gusta perder, ni en el fútbol, ni en los videojuegos, ni en casa. Es solo un mal presentimiento que tengo, y eso es lo que me llevó a donde estoy: el deseo de desarrollarme, el deseo de ganar”, puntualizó.

Veremos qué es lo que sucede este martes en el Estadio Más Monumental, donde Argentina no solo podría extender su reciente superioridad sobre Brasil, sino también asegurar un boleto directo al próximo Mundial. Ya que en la ida la ‘Albiceleste’ ganó por 1-0 en el Maracaná, la ‘Verdeamarela’ quiere cobrarse su revancha. ¿Raphinha será capaz de liderar al equipo de Dorival Júnior?

¿A qué hora juegan Argentina vs. Brasil?

El partido entre Argentina vs. Brasil está programado para este martes 25 de marzo desde las 7:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m.; en México a las 6:00 p.m.; y en España a la 1:00 a.m. del miércoles 26.

¿En qué canales ver Argentina vs. Brasil?

El compromiso entre Argentina vs. Brasil se disputará en el Estadio Más Monumental , con la transmisión exclusiva de TyC Sports, Telefe y TV Pública para territorio argentino, mientras que en suelo brasileño se verá por TV Globo. Ojo, en Perú el encuentro será televisado por GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto de este evento en la web de Depor.





