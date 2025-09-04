Lionel Messi cantó el himno nacional con Argentina. (Video: Telefé)
Un momento cargado de emotividad se vivió en el estadio Monumental de Núñez para el. Cuando comenzó a sonar el himno nacional, uno de los más conmovidos fue quien estuvo acompañado de sus hijos. El astro argentino comunicó hace uno días que este será el último duelo a nivel de , por lo que todo el estadio comenzó a emocionarse desde su salida para el calentamiento previo. Con 38 años de edad, la estrella del fútbol comienza a marcar su despedida, dejando un gran legado en el deporte rey y mucho más con su país que lo vio campeonar en Copa América (2) y un Mundial en el 2022.

