¡Llanto y lágrimas con sus hijos! Lionel Messi y el último himno nacional con Argentina en Eliminatorias
El astro argentino salió como titular en el último partido de su carrera en Eliminatorias con la Selección de Argentina. En escena, estuvo acompañado de sus tres hijos, junto al resto de sus compañeros.
Lionel Messi cantó el himno nacional con Argentina. (Video: Telefé)
Un momento cargado de emotividad se vivió en el estadio Monumental de Núñez para el Argentina vs. Uruguay. Cuando comenzó a sonar el himno nacional, uno de los más conmovidos fue Lionel Messi quien estuvo acompañado de sus hijos. El astro argentino comunicó hace uno días que este será el último duelo a nivel de Eliminatorias, por lo que todo el estadio comenzó a emocionarse desde su salida para el calentamiento previo. Con 38 años de edad, la estrella del fútbol comienza a marcar su despedida, dejando un gran legado en el deporte rey y mucho más con su país que lo vio campeonar en Copa América (2) y un Mundial en el 2022.
