Que las palabras no se las lleve el viento. Esa tiene que ser la súplica de los altos mandos del Al Hilal por estas horas luego de haber llegado a un acuerdo verbal con Lionel Messi y su entorno. Así lo ha revelado este martes el diario francés L’Équipe, que asegura que las negociaciones entre el club de Arabia Saudita y el futbolista argentino han avanzado en las últimas horas. Sin embargo, aún no hay nada firmado. El aún crack del Paris Saint-Germain ya conoce todas las condiciones que le ofrecen en el país del Golfo Pérsico, pero no termina de sellar el trato a la espera de lo que pueda hacer el FC Barcelona.

Tal como explica la citada fuente, el equipo del peruano André Carrillo ha puesto una oferta descomunal sobre la mesa: 500 millones de euros. El argentino cobraría semejante cantidad de dinero por cada uno de los años que firme con el Al Hilal. El contrato sería de dos temporadas con opción a renovar por una más.

Si bien se trata de la propuesta económica más grande en la historia del fútbol, Lionel Messi no quiere apresurarse para tomar una decisión definitiva. Y es que el astro sudamericano sabe que el Barcelona está peleando por su regreso y necesita tiempo para cerrar con LaLiga el plan de viabilidad que ha presentado.

Acuerdo verbal entre Messi y Al Hilal, según prensa francesa.

El cuadro catalán debe rebajar en 200 millones de euros los gastos del presupuesto para el próximo ejercicio si quiere operar con normalidad en el mercado de fichajes de verano. Aunque más allá de una hipotética incorporación de Messi, la prioridad del club catalán es inscribir las renovaciones de futbolistas de la primera plantilla.

El Barcelona ya ha cerrado un acuerdo con Ronald Araujo, Gavi, Marcos Alonso y Sergi Roberto, pero todavía no ha podido inscribir sus nuevos contratos al rebasar el límite salarial fijado por la patronal del fútbol español. Además, el área deportiva está negociando la renovación del lateral izquierdo Alejandro Balde, un fijo para el técnico Xavi Hernández.

Y todo ello sin olvidar la inscripción de nuevos jugadores. El Barça está interesado en futbolistas que aterricen en el Spotify Camp Nou con la carta de libertad bajo el brazo. Ese es el caso del central Íñigo Martínez, que acaba contrato con el Athletic Club el próximo 30 de junio y que, según varios medios, ya ha cerrado un acuerdo para vestir la elástica azulgrana a partir del próximo curso.





El legado de Messi en el Barcelona





Messi pasó casi dos décadas con el Barça tras llegar de Argentina cuando era adolescente para jugar en la cantera. Hizo su debut en el primer equipo a los 17 años en 2004, y después jugó 17 temporadas como culé. Ayudó al club a ganar la Champions en cuatro ocasiones; LaLiga, diez veces; la Copa del Rey, siete veces y la Supercopa española, ocho veces.

El jugador argentino abandonó el Barcelona como su mayor goleador histórico con 672 tantos. El hoy crack del PSG disputó 778 juegos con el club, otro récord. También es el mayor goleador de la liga española con 474 tantos en 520 encuentros.





