Liverpool vs. Brentford EN VIVO vía ESPN y Disney Plus por Premier League
Liverpool vs. Brentford EN VIVO vía ESPN y Disney Plus por Premier League

vs. se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 9 de la . Este duelo estuvo pactado para el sábado 25 de octubre desde las 2:00 p.m. (horario en Perú). Para seguir la transmisión de este partido, los fanáticos del fútbol inglés deben conectarse a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus y DGO. No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV. Vive el minuto a minuto en Depor.

Liverpool vs. Brentford EN VIVO vía ESPN y Disney Plus por Premier League. (Video: ESPN)
Liverpool vs. Brentford EN VIVO vía ESPN y Disney Plus por Premier League. (Video: ESPN)

TAGS RELACIONADOS