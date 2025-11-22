vs. jugarán EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por una fecha más de la . Este duelo está pactado para el sábado 22 de noviembre desde las 10:00 a.m. (horario en Perú). Para seguir la transmisión de este partido, los fanáticos del fútbol inglés deberán conectarse a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus y DGO. No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV.

Liverpool vs. Nottingham por la Premier League | VIDEO: Liverpool FC
Liverpool vs. Nottingham por la Premier League | VIDEO: Liverpool FC

TAGS RELACIONADOS