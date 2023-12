Liverpool vs. Peñarol se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este miércoles 13 de diciembre en la primera final del campeonato de Uruguay, que se realizará en el estadio Belvedere. El partido está programado para arrancar desde las 3:00 de la tarde (hora peruana, 5:00 p.m. en Uruguay) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL a través de las señales de GOLTV, STAR Plus y VTV. Será el primer choque que juegan ambas escuadras, buscando definir al campeón nacional. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Peñarol celebrando victoria ante Liverpool. (Video: Twitter)

Liverpool vs. Peñarol: probables alineaciones

Liverpool: Britos, Izquierdo, Antoni, Pereira, Samudio, Siles, Napoli, Meli, Medina, Rodríguez y Vecino. DT: Jorge Brava.

Britos, Izquierdo, Antoni, Pereira, Samudio, Siles, Napoli, Meli, Medina, Rodríguez y Vecino. Jorge Brava. Peñarol: De Amores Ravelo, Leo Coelho, Menosse, Olivera, García, Rodríguez, Sosa, Mayada, Franco González, Ángel González y Arezo. DT: Diego Aguirre.