Cristiano Ronaldo no pudo contener las lágrimas tras salir campeón. (Video: SSC / Foto: Getty Images)
Cristiano Ronaldo no pudo contener las lágrimas tras salir campeón. (Video: SSC / Foto: Getty Images)

sigue haciendo historia. Acaba de conseguir su primer título liguero con , siendo clave en el decisivo partido ante Damac en la última fecha de la Saudi Pro League. El ‘Comandante’ marcó un doblete y no pudo contener la emoción, al punto que se le salieron unas lágrimas en pleno partido, minutos antes de salir cambiado y desatar la ovación de todos los hinchas del equipo amarillo. Con este trofeo, sin dudas que el ‘Bicho’ llegará más motivado que nunca al Mundial 2026, donde espera llegar lejos con la Selección de Portugal.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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