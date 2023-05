Los Angeles FC vs. Philadelphia Union se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este martes 2 de mayo por el partido de vuelta de las semifinales de la Concachampions 2023. El partido, que se jugará en el Banc of California Stadium, está programado para arrancar desde las 8:00 p.m. (horario en México) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de TUDN USA, STAR Plus, Fox Sports y Futbol Libre. Cabe recordar que el duelo de ida acabó en un empate 1-1. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Los Angeles vs. Philadelphia: posibles alineaciones

Los Angeles FC: John McCasthy, Ryan Hollingshead, Denil Maldonado, Jesús Murillo, Diego Palacios, José Cifuentes, Ilie Sánchez, Kelly Acosta, Denis Bouanga, Kwadwo Opoku, Carlos Vela.

Philadelphia Union: André Blake, Olivier Mbaizo, Jakob Glesnes, Jack Elliott, Kai Wagner, Alejandro Bedoya, José Martínez, Jack McGlynn, Dániel Gazdag, Julián Carranza, Mikael Uhre.

Los Angeles FC vs. Philadelphia Union definen el pase a la final de la Concachampions. (Video: LAFC)