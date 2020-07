La numeración deportiva guarda un gran significado en el fútbol. No solo puede ayudar -no siempre- a identificar la ubicación de un futbolista en el campo de juego, sino también que puede terminar siendo un número que identifique a un jugador hasta la posteridad.

En casi todo el mundo la elección del dorsal puede quedar a elección del futbolista. Sin embargo, en El Salvador hay dos números que están prohibidos. Estos son el 13 y 18, vinculados a las pandillas más peligrosas del país: los Mara Salvatrucha (MS-13) y la Calle 18.

El Salvador prácticamente vive día a día inmerso en el miedo. En un país con más de seis millones de habitantes, donde se calcula que son 70 mil los pandilleros activos, divididos entre los MS-13 y Calle 18 (Barrio 18-Sureños y el Barrio 18-Revolucionarios). Ambas bandas delincuenciales asociadas a crímenes, asesinatos, torturas y extorsiones de gran envergadura.

Es por ello que utilizar los números que identifican a estas pandillas puede llevarte incluso a costarte la vida, afirman muchos periodistas salvadoreños. Incluso el mítico delantero uruguayo, Sebastián Abreu, quien jugó en dicho país en 2019, tuvo que cambiar el número de su dorsal (13) que lo acompaño a lo largo de su maratónica carrera, por el número 22, evitando así problemas. Cabe recordar el ‘Loco’ fue presentado con el número trece, pero finamente en la cancha terminó cambiando de dorsal.

No hay una fecha exacta desde el momento que se dejó se usar estos números. Sin embargo, afirman que desde el 2005 algunos clubes empezaron a dejar de utilizar los ‘dorsales ‘prohibidos’ y que con el pasar del tiempo se llegó a tener hoy en día un campeonato sin el ‘13’ y ‘18’, dorsales retirados por un acuerdo tácito para apartarse de la violencia.

La regla también se aplica para los ciudadanos de a pie o extranjeros que llegan al país, señala el periodista Robbie Ruud: “Yo no he podido comprarme una camisa de Ballack (13) o Scholes (18). Así de mal estamos. Aunque no tengas nada que ver, te vinculan sí o sí. Lo cual te puede representar solo problemas, nunca nada bueno. Se lo hacen saber siempre a los extranjeros”.

VIDEO RECOMENDADO

Diego Costa: "Sabemos de la grandeza del Atlético"