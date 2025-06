Un nuevo torneo, una nueva eliminación. En un año para el olvido a nivel internacional, Boca Juniors quedó eliminado del Mundial de Clubes. Los ‘Xeneizes’ no necesitaron culminar su partido ante Auckland City (paralizado por lluvias) para saber que su no continuidad en la competencia no era un hecho. Benfica venció a Bayern Múnich (1-0) y quedó en el primer lugar, mientras que los ‘bávaros’ se ubicaron segundos. Como era de esperar, esta situación generó molestia en los hinchas del equipo argentino, pero también significó la burla de los rivales o seguidores del fútbol que, a través de redes sociales, dejaron los famosos meses para el recuerdo de esta amarga situación en el cuadro argentino.

