El técnico portugués Luis Castro, al frente del equipo Al-Nassr en Arabia Saudita, tomó una decisión sorprendente al dejar a su estrella, Cristiano Ronaldo, fuera de la alineación en el partido de la Champions League de Asia contra Al-Duhail de Qatar. Hizo pública su elección argumentando que se debía al estado físico de su compatriota, a pesar de que el ‘Bicho’ es actualmente uno de los máximos goleadores del 2023.

La actual temporada ha sido espléndida para Cristiano Ronaldo, quien ha recuperado su capacidad goleadora y se encuentra entre los máximos goleadores del 2023, compitiendo por el primer puesto con el noruego Erling Haaland, de 23 años. A sus 38 años, es comprensible que las reservas físicas del astro no tengan el mismo impacto que en años anteriores, pero al parecer, esto no es una excusa para el delantero portugués.

Sin embargo, esta no es una perspectiva compartida por su entrenador. El director técnico de Al Nassr reveló que las condiciones físicas de Cristiano no son las óptimas. Como es sabido, Ronaldo considera su estado físico como la base sólida de toda su carrera futbolística, pero según el estratega portugués, en la actualidad no se encuentra en su mejor forma. “Cristiano no está en condiciones de jugar, los medios deben tenerme respeto. No digo que yo haya decidido que no juegue, el jugador no se mostró en forma”, relató Luis Castro.

“Está ausente debido al cansancio. Hace unos días jugó un partido que se extendió a la prórroga (en la copa local) y hace apenas 48 horas disputó un partido crucial en la liga”, hizo referencia al ritmo de competición, y añadió: “De todos modos, no es la primera vez que Cristiano se ausenta. Después de una serie de partidos, necesita recuperarse. Entiendo que a la gente le guste ver a Ronaldo en acción, pero Al-Nassr no depende exclusivamente de Cristiano. Tenemos jugadores como Sadio Mané o Brozovic”, explicó el entrenador, justificando así la razón de su ausencia en el once del equipo de Arabia.

Como recordamos, CR7 había jugado durante la totalidad de los 120 minutos en el partido de octavos de final de la Copa Rey de Campeones, en el cual el equipo amarillo avanzó a cuartos de final gracias a un gol de Sadio Mané. Posteriormente, fue titular en el partido del sábado pasado, en el que el equipo derrotó 2-0 al Al Khaleej, y el Bicho anotó un gol y asistió a Laporte en el segundo tanto.

En lo que va de la temporada, Cristiano Ronaldo ha conseguido 15 goles en 16 partidos disputados en varias competiciones. Cabe destacar que en la Liga Profesional Saudí, se mantiene como el máximo goleador con un total de 12 goles. El delantero portugués se encuentra en sintonía con el sobresaliente rendimiento de Al-Nassr, que atraviesa un período de éxito excepcional. El equipo acumula una serie de 16 partidos consecutivos sin conocer la derrota en todas las competiciones, habiendo ganado en 14 ocasiones, y uno de los empates se transformó en victoria en tiempo suplementario ante Al-Ettifaq en los octavos de la King Cup.





Lo que se le viene a Al Nassr

Después de su victoria 3-2 ante Al-Duhail, Al Nassr jugará este sábado 11 de noviembre contra Al-Wahda, en otro partido correspondiente a la Primera División de Arabia Saudita. El enfrentamiento tendrá lugar en el Estadio Rey Abdul Aziz.

El equipo de Cristiano Ronaldo está decidido a lograr esta victoria para acortar la distancia con el líder del torneo, que es Al Hilal. Cabe destacar que Al Hilal aún no cuenta con su máxima figura, Neymar, debido a su ausencia por motivos que aún no se han aclarado. Esto brinda una oportunidad crucial para Al Nassr de reducir la brecha en la clasificación y posicionarse de manera más competitiva en la lucha por el título de la Primera División de Arabia Saudita.

Tras este partido, Al Nassr disputará otro encuentro, esta vez contra el Al-Okhdood Club, un equipo que se encuentra en la parte baja de la tabla de posiciones. Este partido se llevará a cabo el 24 de noviembre a la 1:00 p.m. (hora de Perú). Puedes seguir este enfrentamiento y todos los demás en Depor, donde te proporcionaremos la cobertura minuto a minuto. ¡No te lo pierdas!





