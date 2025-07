La final del Mundial de Clubes 2025 dejó una goleada de Chelsea vs. PSG, con un resultado de 3-0 que sorprendió a más de uno. Los ‘Blues’ se adelantaron con un doblete de Cole Palmer y otro gol de Malo Gusto. Ya en el segundo tiempo, los parisinos no pudieron remontar el marcador, generando también una fuerte impotencia en los dirigidos por Luis Enrique. Precisamente, el DT, fue uno de los protagonistas de una escena muy particular. Tras el pitazo final, se desató una discusión entre los jugadores y el estratega se acercó a Joao Pedro para increparle algo, estirando la mano y chocando el rostro del brasileño que, de inmediato, cayó al césped. Posteriormente, en el cúmulo de personas, decidieron retirar al español, dejando un capítulo anecdótico en el MetLife Stadium.

SOBRE EL AUTOR Ubaldo Villalobos Vidal Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.