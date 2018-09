Los futbolistas Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Gareth Bale no hicieron presentes en la gala de los premios 'The Best' de la FIFA que se celebra este lunes en Londres. El delantero portugués opta al 'The Best' a mejor jugador, junto al egipcio Mohamed Salah y al croata Luka Modric , quien llegó con mucha calma a Londres para recibir su premio a mejor jugador del mundo del fútbol.



El jugador del Juventus de Turín, candidato también al once ideal, no estará en el Royal Festival Hall, al igual que no estuvo en la gala de la UEFA de Montecarlo, en la que el ganador al mejor jugador fue Luka Modric, hace menos de un mes.



Messi, que está nominado en las categorías a mejor gol y en el once ideal de 2018, alegó motivos familiares para no presentarse en Londres, donde sí estuvo el año pasado.



Tampoco estará entre el público el galés Bale, que no viajó a la capital británica junto a sus compañeros de equipo Modric, Raphael Varane, Sergio Ramos y Marcelo, quien se mostraron alegres y decidieron acompañar al futbolista croata a su galardón como mejor jugador del mundo. ¿Las cosas calientes en el Madrid? Para nada.