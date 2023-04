Achraf Hakimi ha estado en boca de todos durante los últimos días. No precisamente por sus actuaciones en el Paris Saint-Germain, sino por haberse conocido que toda su fortuna está a nombre de Saida, su madre. En el inicio del proceso de divorcio de su aún esposa Hiba Abouk, esta pidió a la justicia francesa la mitad del patrimonio del defensor marroquí. Grande fue su sorpresa cuando le dijeron que nada está a nombre del defensor del PSG, y que su dinero, autos y propiedades fueron registrados en beneficio de su progenitora.

Es precisamente a esta medida a la que se ha referido la mamá del Hakimi. Según la mujer, no conocía nada de los movimientos del patrimonio del exjugador del Dortmund, Real Madrid e Inter de Milán, pero lo que hizo cree que fue en bien de su patrimonio y los intereses de Abouk sobre este.

“Mi hijo no me informó del traspaso de su fortuna. Si ha llevado a cabo alguna acción para protegerse, no tengo conocimiento”, explicó en diálogo con Morocco World News. Y a ello agregó una frase que generó controversia: “Pero... ¿cuál es el problema si fuera verdad? Si mi hijo no hace eso, no podrá deshacerse de esa mujer”.

Hakimi había puesto todas sus ganancias a nombre de su madre desde hace buen tiempo atrás. Además de otras propiedades, el patrimonio que hizo el exjugador del Real Madrid gracias al fútbol está a nombre de Saida.

Según L’Equipe, Hakimi gana un millón de euros al mes y es el tercer traspaso más caro de la Ligue 1 (68 millones de euros) solo por detrás de Neymar (222) y Kylian Mbappé (180). A pesar de lo deslumbrante de sus emolumentos, nada está a nombre del jugador y Hiba Abouk ya lo sabe.





¿Por qué se separaron Hakimi y Abouk?





A inicios de marzo, Achraf fue acusado por la presunta violación de una joven. La Fiscalía abrió una investigación después de que la víctima se presentara en la comisaría de Nogent-sur-Marne y relatara los hechos, aunque no quiso presentar denuncia.

El internacional marroquí, de 24 años, fue acusado formalmente del cargo de violación y el Ministerio Público precisó que se le ha impuesto un control judicial que le impide entrar en contacto con la víctima. Tras este hecho, y para no verse envuelta en un escándalo, Hiba Abouk pidió el divorcio al jugador.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR