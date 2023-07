Manchester City vs. Atlético de Madrid se enfrentan (EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE) en el estadio Mundialista de Seúl (Corea del Sur), este domingo 30 de julio, por un amistoso internacional. El encuentro está programado para arrancar desde las 6:00 a.m. (horario en Perú, 8:00 a.m. en Argentina) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por las señales de ESPN, Star Plus, Movistar, DAZN y Futbol Libre. Revisa el minuto a minuto más completo de todos en la web de Depor. No te puedes perder este encuentro del vigente campeón de la UEFA Champions League.





Manchester City vs. Atlético de Madrid: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Nathan Aké, Rúben Dias, Manuel Akanji, Kyle Walker; Mateo Kovacic, Kalvin Phillips, Kevin De Bruyne; Jack Grealish, Bernardo Silva, Erling Haaland.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Mario Hermoso, Axel Witsel, Stefan Savic; Samuel Lino, Thomas Lemar, Koke, Rodrigo De Paul, César Azpilicueta; Álvaro Morata, Antoine Griezmann.

Manchester City se enfrenta al Atlético de Madrid por un amistoso. (Video: Manchester City)