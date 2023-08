En el estadio Georgios Karaiskakis de Grecia, Manchester City vs. Sevilla chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la Supercopa de Europa 2023. El partido, que será trascendental para ambas escuadras, arrancará a las 2:00 de la tarde (hora peruana y colombiana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y STAR Plus. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El Manchester City y el Sevilla, vigentes ganadores de la Liga de Campeones y de la Liga Europa, respectivamente, se enfrentarán en un partido en el que se estrena, en este certamen, el conjunto inglés. En tanto, el cuadro español los disputará por séptima vez, ganándola en la primera disputa que tuvo y perdió en las otras cinco pugnas.

El equipo que entrena Pep Guardiola se estrenó en el palmarés de la Champions League tras vencer en la pasada final al Inter de Milan por 1-0, con lo que, como se mencionó, será su primera participación en la Supercopa, mientras que el Sevilla ganó su final al Roma en la tanda de penaltis (4-1) después de acabar el partido y la prórroga con 1-1.

Este triunfo marcó su séptimo campeonato en la segunda competición más relevante del continente y le garantizó la oportunidad de participar en el duelo copero que se avecina. En todas las ediciones previas, de las cuales conquistó la de 2006 al derrotar al Barcelona 3-0 y experimentó la derrota en cinco ocasiones (2007, 2014, 2015, 2016 y 2020).

El ganador relevará ahora en el palmarés al Real Madrid, que venció en la edición de 2022, disputada en Helsinki, al Eintracht Frankfurt por 2-0. En este tipo de definiciones, España domina el historial de Europa con 16 conquistas: Real Madrid (5), Barcelona (5), Atlético de Madrid (3), Valencia (2) y Sevilla (1). Italia e Inglaterra han logrado nueve trofeos.

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Sevilla?

Perú : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. Ecuador : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Argentina: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Uruguay : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Brasil: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Chile : 3:00 p.m.

: 3:00 p.m. Bolivia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Paraguay : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Venezuela: 3:00 p.m.

3:00 p.m. España: 9:00 p.m.

Manchester City vs. Sevilla: canales TV

Si estás ansioso por el inicio del compromiso y no quieres perderte ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el partido entre Manchester City vs. Sevilla a través de ESPN, STAR Plus, Movistar+ Liga de Campeones y Futbol Libre TV. Recuerda que en Depor te traeremos todas las incidencias por la Supercopa de Europa.

¿Dónde se jugará el Manchester City vs. Sevilla?





