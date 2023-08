La suerte no le sonríe al FC Barcelona en el presente mercado de fichajes. Como el gran club que es, la institución azulgrana se puso la meta de hacer contrataciones de renombre en este verano. Sin embargo, los problemas económicos no le permiten alcanzar los objetivos. A inicios de semana se confirmó que no podrá contar con Neymar luego del acuerdo al que el brasileño llegó con el Al Hilal de Arabia Saudita. Y este miércoles se conoció que otro pedido de Xavi Hernández se queda solo en buenas intenciones. Se trata de Bernardo Silva del Manchester City.

El futbolista portugués es un pedido especial de Xavi Hernández y ha venido sonando con fuerza en el Barcelona en los últimos meses. No obstante, la crisis financiera del cuadro azulgrana hace imposible su llegada al Camp Nou, por lo que se alista para renovar contrato con el bicampeón de la Premier League.

Así lo ha revelado este miércoles el reconocido Fabrizio Romano, que en su cuenta de Twitter informa de un acuerdo verbal entre el polifuncional jugador portugués y el club británico. Según la citada fuente, el jugador ya comunicó a los altos mandos que pondrá la firma por una temporada más.

Bernardo Silva tiene contrato con el Manchester City hasta el 30 de junio de 2025 y la intención de todas las partes es que se asegura su presencia en Etihad Stadium por un año más. Tal como apunta Romano, el acuerdo se firmará a finales de la siguiente semana.

La lesión que sufrió Kevin de Bruyne en el inicio de la Premier League, y por la que estará fuera de las canchas por los próximos tres meses, empujó al Manchester City a cerrar la renovación de Bernardo Silva. Finalmente lo consiguió y el Barcelona tendrá que lamentarse por otra pérdida en este mercado de verano.





Silva en el City, la saga continúa





Nacido el 10 de agosto de 1994 en Lisboa, Portugal, Silva se formó en las categorías juveniles del Benfica antes de unirse al AS Mónaco en 2014. Su rendimiento destacado en la Ligue 1 llamó la atención del Manchester City, que no dudó en ficharlo en el verano de 2017 para reforzar su mediocampo.

Silva ha sido parte esencial de los múltiples títulos que ha ganado el Manchester City desde su llegada. Ha sido campeón de la Premier League en varias ocasiones, ganando el título en la temporada 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-22 y 2022-23. Además, ha contribuido a la conquista de otros trofeos importantes como la Champions League.

Bernardo Silva tiene contrato con el Manchester City hasta el 2025. (Foto: Getty Images)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR