Manchester City vs. Tottenham por la Premier League | Diseño: Christian Marlow

vs. se medirán en el marco de la fecha 2 de la . Para seguir la transmisión de este partido debes conectarte a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus y DGO. Este duelo está pactado para el sábado 23 de agosto desde las 6:30 a.m. (horario en Perú). No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este partido en la web de Depor.

Manchester City vs. Tottenham por la Premier League | VIDEO: ESPN
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

