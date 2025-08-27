Grimsby Town eliminó por penales 12-11 al Manchester United por la Carabao Cup | VIDEO: BeinSport
fue eliminado de la por Grimsby Town tras empatar 2-2 en los noventa minutos con goles de Tyrell Warren (30’) y Charles Vernam (22′) que adelantaron al elenco de la cuarta división de Inglaterra, mientras que Bryan Mbeumo (75′) y Harry Maguire (89’) empataron para los ‘Diablos Rojos’. Esto obligó a llevar el partido a los penales. Sin embargo, el equipo dirigido por Rúben Amorim pese a contar con grandes estrellas, no pudo contra el ímpetu del Grimsby. Los jugadores que fallaron para el elenco rojo fueron: Matheus Cunha y Bryan Mbeumo.

