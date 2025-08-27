Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Vete al Diablo! Manchester United eliminado por equipo de Cuarta División
El histórico Manchester United, de Rúben Amorim, quedó eliminado en la tanda de penales (12-11) por el Grimsby Town, equipo de la cuarta división inglesa. La reacción de público asistente fue euforia total.
Grimsby Town eliminó por penales 12-11 al Manchester United por la Carabao Cup | VIDEO: BeinSport
Manchester United fue eliminado de la Carabao Cup por Grimsby Town tras empatar 2-2 en los noventa minutos con goles de Tyrell Warren (30’) y Charles Vernam (22′) que adelantaron al elenco de la cuarta división de Inglaterra, mientras que Bryan Mbeumo (75′) y Harry Maguire (89’) empataron para los ‘Diablos Rojos’. Esto obligó a llevar el partido a los penales. Sin embargo, el equipo dirigido por Rúben Amorim pese a contar con grandes estrellas, no pudo contra el ímpetu del Grimsby. Los jugadores que fallaron para el elenco rojo fueron: Matheus Cunha y Bryan Mbeumo.