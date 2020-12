Era el gran favorito y ratificó que desde hace ya algunas temporadas es el mejor portero no solo de Europa, sino del mundo. El alemán Manuel Neuer, clave en la obtención de la Champions League del Bayern Munich, se llevó el premio The Best a mejor portero del año.

El guardameta, internacional con la selección alemana, se impuso en las votaciones al brasileño Alisson del Liverpool, y al esloveno Jan Oblak del Atlético de Madrid. “Muchas gracias, es uno de los mejores años de mi carrera. Teníamos mucha confianza en el equipo y es increíble lo que hemos logrado, especialmente en verano lo que hicimos en Lisboa”, explicó Neuer.

“Ha sido un año difícil, porque no teníamos los seguidores. Sabíamos que nos miraban y hemos estado concentrados para darles lo mejor. La única parte positiva de esto es que era más fácil comunicarnos”, agregó.

Hace unos meses, Neuer ya fue nombrado el mejor portero de la UEFA, encumbrando así una carrera plagada de títulos y reconocimientos. En 2014 fue Balón de Bronce de la FIFA y Guante de Oro del Mundial. Ha formado cuatro veces parte del once ideal de la FIFA y fue nombrado mejor portero del mundo por el IFFHS en otras cuatro ocasiones.

Los laureados son designados a través del voto de los capitanes y de los seleccionadores nacionales, de un grupo de más de 200 periodistas, así como de aficionados que votaron en internet entre el 25 de noviembre y el 9 de diciembre.

Manuel Neuer, mejor portero del año 2020. (Foto: FIFA)





