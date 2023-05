Lo que era un secreto a voces, ahora es una realidad. Este lunes 15 de mayo, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) utilizó sus redes sociales para comunicar que Marcelo Bielsa se convirtió en el nuevo entrenador de la selección de Uruguay. De esta manera, el estratega argentino buscará regresar al combinado charrúa a su mejor versión, con el objetivo de clasificar al próximo Mundial 2026.

Nombrado este lunes como nuevo director técnico de la selección uruguaya, el argentino se convertirá en otro ‘Loco’ que buscará escribir su página en la gloriosa historia de la Celeste. Lo hizo ‘el Loco’ Ángel Romano entre 1911 y 1927 cuando en los 70 partidos que jugó conquistó en seis oportunidades la Copa América y en una el oro olímpico.

También ‘el Loco’ Sebastián Abreu, quien en el período 1996-2012 jugó los mismos encuentros y ganó una Copa América, al tiempo que marcó el histórico quinto penalti que le dio a la Celeste el pase a las semifinales en el duelo ante Ghana en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Nacido en la ciudad de Rosario en julio de 1955, Bielsa comenzó su carrera como futbolista en su Newell’s Old Boys para luego defender a los también argentinos Instituto y Argentino de Rosario. Nieto del reconocido abogado Rafael Bielsa y hermano del excanciller Rafael Antonio Bielsa, ‘el Loco’ abandonó la actividad profesional en 1980, diez años antes de comenzar la de entrenador.

Marcelo Bielsa es el nuevo entrenador de la selección de Uruguay. (Foto: AUF)

Sus inicios como entrenador

Elogiado por Pep Guardiola, quien aseguró que el argentino es una de las personas que más admira en el fútbol, Bielsa comenzó su carrera como entrenador en 1990 y otra vez lo hizo en el Newell’s Old Boys. Con el equipo que años después contrataría a Diego Armando Maradona conquistó dos títulos locales y perdió una final de Copa Libertadores. Ese mismo fue el conjunto que en 2009 lo homenajeó nombrando con el nombre de Marcelo Bielsa a su estadio.

En 1998 y tras el adiós del histórico Daniel Passarella -único extranjero que hasta el momento había dirigido a Uruguay- ‘el Loco’ asumió como seleccionador de Argentina. Con esta conquistó una medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, aunque dos años antes tuvo su punto más flojo en Corea-Japón 2002.

Tras finalizar primero en las eliminatorias sudamericanas y llegar como uno de los más firmes candidatos al título, Argentina fue eliminada en primera ronda. Ocho años después, Bielsa fue por su revancha con Chile y clasificó a la Roja a su primer Mundial desde 1998, aunque no pudo pasar de los octavos de final.

Promotor de un innovador sistema táctico y especialista en trabajar con jóvenes talentos, Bielsa también pasó por varios equipos como el Vélez Sarsfield, los mexicanos Atlas y América, los españoles Espanyol y Athletic Club, además de los franceses Olympique de Marsella y Lille. También por el inglés Leeds United donde conquistó uno de los títulos que tiene a nivel de equipos: la edición 2019-2020 del campeonato de Segunda División.

Allí ‘el Loco’ se convirtió en ídolo al punto que cuando fue despedido el bar “The Old Peacock” cambió por un tiempo su nombre a “The Bielsa”.”Solo queríamos hacer algo que representara nuestro amor por este tipo tan grande y por lo que ha hecho por el Leeds”, dijo en 2022 su propietario, Jamie Lawson, a la Agencia EFE.

Un nuevo reto con Uruguay

Ahora, ‘el Loco’ que tiempo atrás dejó su huella en el Athletic Bilbao llegará a Montevideo para ocupar el cargo que el pasado año dejó vacante Diego Alonso y que por más de 15 años ocupó Óscar Washington Tabárez.

La misión será llevar a Uruguay a su quinto Mundial consecutivo y lograr sellar el recambio de un equipo que ve cómo sus históricas figuras comienzan a dar los últimos pasos de su carrera. También tratar de sumar un nuevo título con una de las dos selecciones más ganadoras a nivel de títulos continentales y alegrar a los fanáticos que lo esperan de brazos abiertos.





