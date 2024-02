En el último mes, se hizo pública la incomodidad de Karim Benzema en Al Ittihad, club de Arabia Saudita. El delantero francés llegó procedente de Real Madrid y, a pesar de arribar con un cartel de goleador y vasta experiencia, no se ha adaptado a este nuevo destino. Sin embargo, por temas de contrato, debe seguir jugando hasta que pueda resolver su solución. Por ahora no es convocado y este tema ha sido contado por Marcelo Gallardo, DT del equipo.

A puertas de jugar los octavos de final de la Champions League de Asia, Al Ittihad dejó fuera de lista a uno de sus mejores artilleros. Hay que recordar que se solicita una lista previa antes de los duelos y que los clubes solo pueden seleccionar cinco jugadores extranjeros para sus encuentros. Los elegidos por el Muñeco fueron Hegazy, Fabinho, Kanté, Romarinho y Hamdallah.

Este miércoles, el entrenador habló en conferencia de prensa y detalló los motivos por los cuales no convocó a Karim: “Actualmente se está entrenando solo tras incorporarse al equipo hace algunos días. Cuando esté preparado física y técnicamente, sin duda se incorporará al grupo. Lo más probable es que esto suceda la próxima semana”.

Una de las razones de incomodidad es que Karim habría exigido fichajes de nivel para el equipo. La irregularidad no lo convence, por lo que no juega desde el día 26 de diciembre. No estuvo presente en la temporada de Dubai y ahora regresó a los entrenamientos.

Benzema volvió a los entrenamientos con el Al Ittihad la semana pasada, luego de varias ausencias que motivaron su apartamiento del plantel. La información fue difundida por el club a través de imágenes que difundió en sus redes sociales. Había pasado más de un mes sin el ex Real Madrid en el plantel.

¿Qué ha dicho Benzema sobre su incomodidad?

La ausencia del delantero durante la concentración del equipo en la pretemporada de inicio de año y los constantes rumores de discrepancias con su entrenador, Marcelo Gallardo, han alimentado aún más la incertidumbre. Sin embargo, en un acto que demuestra su compromiso y determinación, Karim Benzema ha decidido hacer frente a la situación y hablar directamente sobre su futuro.

En una entrevista con la revista GQ Middle East, Benzema ha dejado en claro su postura. “Estar en Arabia Saudita es un nuevo desafío que me gusta, un proyecto a largo plazo y en un país musulmán. No solo soy futbolista aquí en Arabia Saudita, también soy embajador. Estoy aquí para traer pronto a grandes jugadores europeos, aunque ya haya grandes jugadores en el campeonato saudí”.





