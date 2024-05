Marco Reus dejará el Borussia Dortmund a final de temporada al acordar la partes de mutuo acuerdo no renovar el contrato que expira a final de temporada, con lo que se despedirá del club después de 12 años desde que regresó en 2012, tras jugar en las categorías inferiores. ”Estoy increíblemente agradecido y orgulloso de este momento especial en mi club, el Borussia Dortmund. He pasado más de la mitad de mi vida en este club y he disfrutado cada día, aunque, por supuesto, también ha habido momentos difíciles”, declaró el jugador de 34 años en declaraciones facilitadas por su club este viernes, donde aprovechó para agradecer a la afición “su apoyo a lo largo de los años”.

