Matthjis De Ligt decidió no inmunizarse contra el COVID-19. Como bien sabemos, el holandés se contagió durante la primera parte de la pandemia, pero no tuvo complicaciones. Sin embargo, antes de participar en la Eurocopa, el jugador rechazó la vacuna que es parte del protocolo de seguridad y políticas de la Eurocopa.

“No me he vacunado. No es obligatorio. Creo que cada uno debe ser responsable de su propio cuerpo. El riesgo de infección siempre está ahí. Intento entrar en contacto con tan poca gente como sea posible mientras estoy concentrado con el equipo nacional de los Países Bajos”, declaró para ESPN.

Como bien sabemos, el popular torneo de países de Europa mencionó que todos los participantes del certamen deberán estar inoculados para prevenir riesgos. Sin embargo, la decisión del central holandés tendrá que ser analizada en estos días.

Por otro lado, el futbolista también fue consultado sobre su futuro en la Juventus. Según medios italianos, este se encontraría en la órbita del FC Barcelona, pero el afirmó que esto “no tiene sentido”, pues se siente “como pez en el agua” en el elenco de la Vecchia Signora.

“¿Futuro? Ahora soy feliz en la Juventus. Como pez en el agua. Aunque las actuaciones del equipo han sido menores, estoy bien en el campo. ¿Irse? Hay muchos clubes que tienen problemas de dinero, pero deberías preguntarle al club. ¿Podría ser el Barcelona el próximo paso ideal? No lo sé. No tiene sentido ahora. No es importante para mí. Nadie se ha presentado todavía”, declaró.

Holanda disputará la Eurocopa y competirá frente a Ucrania, Austria y Macedonia del Norte en el Grupo C. El torneo se celebrará en 12 ciudades del continente, y se celebrará desde el 11 de junio al 11 de julio.

