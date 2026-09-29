Mega GO transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el entre vs. ONLINE | GRATIS, a disputarse este smartes 29 de septiembre en el Energizer Park ubicado en St. Louis. ¿Qué otros canales transmitirán este partido? Toma en cuenta que también se podrá ver por la señal de streaming de Mega GO, en territorio chileno. El horario de inicio del partido será a las 7:00 p.m., hora en Perú, con una hora más en Chile, a las 8:00 p.m. y con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Chile vs. Estados Unidos: ver transmisión por Mega y Mega GO online. (Video: @laroja)
Chile vs. Estados Unidos: ver transmisión por Mega y Mega GO online. (Video: @laroja)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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